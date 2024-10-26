Bisikletlerle tarihi yolculuk

ERZURUM'da pazar günü düzenlenecek olan, ‘Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası’ yarışması öncesi sporcular, protokolle birlikte tabyalarda bisikletle tur attılar.

Türkiye Bisiklet Federasyonun 2024 faaliyet programında yer alan ‘Dağ Bisikleti Cumhuriyet Kupası’ yarışması öncesi tarih bilincinin aşılanması ve tarihi mekanların halk tarafından tanına bilirliğinin artırılması için ‘Tabyalar Bisiklet Turu’ düzelendi. Türkiye'nin 81 vilayetinden katılan 100 sporcu, protokol ve halk, bisiklet turuna kent meydanından başladı. Tura katılanlar, Yakutiye Medresesi, Ulu Camii, Erzurum Kalesi, Rus harbinin yaşandığı Aziziye Tabyaları, Mecidiye Tabyası ve Nene Hatun'un mezarını da görme fırsatı buldular.

Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenlenen yarışmaya, 81 ilden gelen gençlerle beraber bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Vali Mustafa Çiftçi, "Etkinlik Havuzbaşı'ndan başladı ve Nene Hatun'un kabrinin bulunduğu Aziziye Tabyaları'nda son buldu. Valilik olarak geçtiğimiz günlerde bir genel emir yayınlamıştık. Tarihi ve kültürel mirasın korunmasıyla ilgili, bunun neticesinde de 23 tane tabyamızı kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına zimmetlemiştik. Bu etkinlikte onun bir devamı niteliğinde oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bu manada kendilerine zimmetlenen Büyük Kiremitlik Tabya'da güzel etkinlikler gerçekleştiriyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarih derslerini tabyalarda işlemeye başladı. İstedik ki 81 vilayetten gelen gençler ilimizdeki tabyaları görsünler. Bu vatanın ne şartlarda bize vatan olduğunu ne şartlarda müdafaa edildiğini daha iyi anlasınlar" diye konuştu.