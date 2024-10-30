Polis, cezaevi firarisini sevgilisinin evinin bitişiğindeki binanın çatısında yakaladı

ERZURUM'dakaldığı cezaevinden tedavi için hastaneye götürülen ve buradan kaçan hükümlü Nevzat Özkaya (42), sevgilisinin evinin bitişiğindeki binanın çatısında polis tarafından yakalandı.

'Çocuk istismarı' suçundan 18 yıl 6 ay hüküm giyen ve cezasını Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çeken Nevzat Özkaya, 25 Ekim'de tedavi olmak için gittiği hastaneden kaçtı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Özkaya için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Araştırmalar sonunda Özkaya'nın Yakutiye ilçesinde birlikte yaşadığı kadının evinde olduğu tespit edildi. Polisin geldiğini gören Özkaya, 3 katlı binanın en üst katında oturan sevgilisinin evinin balkonundan atlayarak kaçtı.