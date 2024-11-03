Erzurumspor FK - Amed SK: 2-0

Stat:Kazım Karabekir

Hakemler: Çağdaş Altay, Mehmet Kapluhan, Serdar Soydan

ERZURUMSPOR FK: Ataberk- Orhan, Mustafa, Yakup, Roshi (Dk. 74 Celal Hanalp), Crociata, Azubuike, (Dk. 77 Sefa Akgün), Giorbelidze, Teklic (Dk. 74 Furkan), Eren Tozlu (Dk. 85 Koray Kılınc), Mamba (Dk. 85 Toni Tasev)

Amed SK; Nurullah- Batuhan, Ndoubena, Uğur Adem, Alberk, Cassubie (Dk 62 Serkan), Oktay (Dk. 88 Ponces Lourenço), Lovric (Dk. 46 Traore), Çekdar (Dk. 46 Doğancan), Gradel (Dk. 62 Yılmaz), Assombalonga.

SARI KART: Roshi, Furkan, Azubuike, (Erzurumspor FK) Çekdar, Doğancan, (Amed SK)

GOLLER: Dk. 35 Mamba, Dk. 53 Teklic (Erzurumspor FK)

TFF 1”inci Lig’in 11’inci haftasında Erzurumspor FK konuk ettiği Amed SK’yı 35’inci dakikada Mamba ve 53’üncü dakikada Teklic’in attığı golle 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

14’üncü dakikada sağ kanattan Crociata’nın ceza alanına yaptığı ortaya iyi yükselen Eren Tozlu’nun kafa vuruşu az farklı auta çıktı.

35'inci dakikada Erzurumspor FK beklediği gole kavuştu. Erzurumspor'da Giorbelidze sol kanatta topla birlikte hızlandı ve ceza sahası içi solundan pasını yerden kale alanına çıkardı. Eren sol ayağıyla gelişine şutunu çekti, kaleci Batuhan'dan dönen topta Mamba kale alanında tekrar topu kaleye gönderdi, kaleci Batuhan bu topa da müdahale etmeyi başardı ancak hakem Çağdaş Altay topun tamamının kale çizgisini geçtiği uyarısını aldı ve beyaz noktayı gösterdi: 1-0.