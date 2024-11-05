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        Zekai Paşa'nın ismi Erzurum'da bir caddede yaşatılacak

        FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında koruma astsubayı Ömer Halisdemir'e verdiği emirle Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürterek komutanlığın darbecilerin eline geçmesini önleyen dönemin Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı'nın adı Erzurum'da bir caddeye verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 18:45 Güncelleme: 05.11.2024 - 18:50
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        Zekai Paşa'nın ismi Erzurum'da bir caddede yaşatılacak
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        FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında koruma astsubayı Ömer Halisdemir'e verdiği emirle Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürterek komutanlığın darbecilerin eline geçmesini önleyen dönemin Özel Kuvvetler Komutanı emekli Korgeneral Zekai Aksakallı'nın adı Erzurum'da bir caddeye verildi.

        Ankara’da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Tuğgeneral Semih Terzi, beraberindeki darbecilerle Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmeye çalıştı. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı’ın emir verdiği koruma astsubayı Ömer Halisdemir'in Terzi’yi tabancayla öldürmesi ile darbecilerin karargahı ele geçirmesi engellendi. Hain girişimin 8’inci yıl dönümünde emekli Tuğgeneral Zekai Aksakallı’nın adı Erzurum Büyükşehir Belediyesi meclisinin aldığı kararla Yakutiye ilçesindeki Şükrüpaşa Mahallesinde 1.5 kilometre uzunluğundaki bir caddeye verildi.

        Açılış törenine Zekai Akasakallı ile protokol, akrabaları ve vatandaşlar katıldı. Zekai Paşa'nın tören alanına girmesi ile mehteran bölüğü 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını çalmaya başladı. Havanın soğuk olması nedeniyle protokolün bulunduğu ön tarafa ısıtıcılar konuldu.

        Zekai Paşa'nın adının verildiği caddenin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Hemşerimiz, kıymetli paşamızın adını caddeye vererek yaşatmak istiyoruz. Biliyoruz ki vefa çok önemli. Bu devlete, bu millete emek vermiş, hizmet vermiş, unutulmayacak kahramanlarımızın adını da yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in daveti ile kürsüye çıkan emekli korgeneral Zekai Aksakallı şunları söyledi:

        "Şan ve şerefle dolu tarihimizde gördüğümüz en alçak, en sinsi ve en kalleş saldırı olan 15 Temmuz darbe girişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin kahramanca direnişiyle bertaraf edilmiş ve hainlerin sinsi emelleri kursaklarında kalmıştır. Eğer darbe başarılı olsaydı kukla bir yönetimle ülkemiz parçalanma sürecine girecekti. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bu tarihi süreçte her ahval ve şeraitte milletimize hizmet için yemin etmiş kahraman ordumuzun bir komutanı olarak üstümüze düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirme gayreti içerisinde olduk. Milli iradeye, ülkemizin bütünlüğü ve bağımsızlığına kasteden Fetullahçı terör örgütü ve onun arkasındaki emperyalist güçlere karşı yazılan destanda bir pay ve payeye sahip olmak bizim için şereflerin en anlamlısı, iftiharların en büyüğüdür. Akamete uğratılan darbe girişimi sırasında şehadet şerbetini içen 250 kahramanımıza Rabbimden rahmet yakınlarına ve milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirip hedeflerine ulaşmaya çalışan sözde Fetullahçı terör örgütüne mensup generali şehadeti göze alarak öldüren kıymetli silah arkadaşım, koruma astsubayım, evladım Ömer Halisdemir'i de rahmetle minnetle tekrar yad ediyorum. Fani adımızın yaşatılacağı bu caddeye ismimizi vererek bizi onurlandıran belediye başkanımız Sayın Mehmet Sekmen bu karara vesile olan belediye meclis üyelerine en kalbi şükranlarımızı sunuyorum."

        Konuşmaların ardından Başkan Sekmen Zekai Paşa'ya plaket ve hediye takdim etti. Okunan dualarla yolun açılış kurdelesi kesildi. Sahneye çıkan çok sayıda vatandaş, Zekai Aksakallı ile fotoğraf çekilmek için birbiri ile yarıştı.

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        Galeri

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