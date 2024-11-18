Doğa yürüyüşünde bozayıyla karşılaştılar

Erzurum'dan yürüyüşe katılan Ziya Amil, "Bugün Oltu Uzunoluk Mesire Alanı'ndan başladığımız yürüyüşümüz, Şendurak Mahallesi'nde son buldu. 22,5 kilometre çok keyifli bir parkurdu. Oltululara teşekkür ediyorum, çok memnun kaldık" dedi.

Oltu'da Uzunoluk mesire alanından yürüyüşe çıkan bir grup doğasever, yaklaşık 200 metre önlerinde koşan bir bozayıyla karşılaştı. Patika yolda hızla koşan ayı, bir süre sonra ağaçlık alanda gözden kayboldu. Grup, karlı zemin ve sisli havada başladıkları yaklaşık 22,5 kilometrelik yürüyüşü güneşli havada tamamladı.

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