Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Doğa yürüyüşünde bozayıyla karşılaştılar

        ERZURUM'un Oltu ilçesinde doğaseverler arazide yürüyüş yaparken bozayıyla karşılaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:05 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğa yürüyüşünde bozayıyla karşılaştılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM'un Oltu ilçesinde doğaseverler arazide yürüyüş yaparken bozayıyla karşılaştı. Koşarak ağaçların arasına giren ayı, gözden kayboldu.

        Oltu'da Uzunoluk mesire alanından yürüyüşe çıkan bir grup doğasever, yaklaşık 200 metre önlerinde koşan bir bozayıyla karşılaştı. Patika yolda hızla koşan ayı, bir süre sonra ağaçlık alanda gözden kayboldu. Grup, karlı zemin ve sisli havada başladıkları yaklaşık 22,5 kilometrelik yürüyüşü güneşli havada tamamladı.

        Erzurum'dan yürüyüşe katılan Ziya Amil, "Bugün Oltu Uzunoluk Mesire Alanı'ndan başladığımız yürüyüşümüz, Şendurak Mahallesi'nde son buldu. 22,5 kilometre çok keyifli bir parkurdu. Oltululara teşekkür ediyorum, çok memnun kaldık" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Donald Trump Jr.'dan 'savaş' açıklaması
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Musk: "Avrupa ölüyor"
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Yılbaşı hindileri satışa çıktı: Fiyatı kaç lira olacak?
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Yürek yakan kaza! Bir aile yok oldu!
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası!
        Doğu Karadeniz için deprem açıklaması!
        Doğu Karadeniz için deprem açıklaması!
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Ortalama ücrete sınırlı ara zam
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Türkiye'den İsrail'e ret
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 16 kent için "sarı" alarm!
        'Savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılıyor
        'Savaşta sağ kalma' kitapçıkları dağıtılıyor
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün
        Yenidoğan çetesi hakim karşısına çıkıyor! İlk dava bugün

        Benzer Haberler

        Pompalı tüfekle apartmana ateş etti; 'sarhoştum' dedi
        Pompalı tüfekle apartmana ateş etti; 'sarhoştum' dedi
        Erzurum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
        Erzurum'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
        Yarım asırdır tekvando yapıyor
        Yarım asırdır tekvando yapıyor
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Erzurum'da partisinin ilçe kongresin...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Erzurum'da partisinin ilçe kongresin...
        Erzurum'da şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        Erzurum'da şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        Palandöken Kayak Merkezi karla kaplandı
        Palandöken Kayak Merkezi karla kaplandı