Erzurumspor FK: 1 - Fatih Karagümrük: 3

Stad:Kazım Karabekir

Hakemler: Cihan Aydın, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Sabri Öğe

Erzurumspor FK: Ataberk, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı, Guram Gıorbelitze (Dk. 67 Muhammed Furkan), Azubuike (Dk. 67 Sefa), Giovanni Crociata, Tonio Teklic, Odıse Roshi (Dk.7 Celal Nala), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 67 Mamba), Eren Tozlu.

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin- P.Djılobodjı, Yiğit Efe Demir, Atakan Çankaya, J.Camacho (Dk. 82 Dovedan), D.Johnson, M.Doh (Dk. 90 Adnan Uğur), Çağatay Kurukalıp, Wesley Moraes (Dk. 90, Baran Demiroğlu) Göktan Gürpüz (Dk.82 Tolga Dabanlı), D. Lamkel Ze.

1'nci Lig'in 13’üncü haftasında Erzurumspor FK kendi saha ve seyircisi önünde Fatih Karagümrük’e 3-1 mağlup oldu.

onuk ekibin üstünlüğü ile geçen maçın ilk yarısı 31’inci dakikada Göktan ve 44’üncü dakikada Wesley Moraes’in attığı gollerle 2-0 sona erdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan konuk ekip 83’üncü dakikada Tolga Dabanlı’nın golü ile farkı 3’e çıkardı. 90 + 6’da köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşu ile ev sahibi ekip farkı 2’ye indirdi. 3-1. Bu dakikadan sonra skoru değiştiren başka atak olmayınca ev sahibi Erzurumspor FK, konuk ekip Fatih Karagümrük’e 3-1 yenildi ve liderlik koltuğundan uzaklaştı.