Erzurum'da Türk Kızılay'dan yolda kalanlara ikram

Erzurum’da dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreyi geçen kar kalınlığı ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzurum- Çat- Bingöl, Erzurum- Bayburt, Erzurum- Aşkale- Erzincan karayollarında araçlarla mahsur kalanların yardımına Türk Kızılay ekipleri koştu. Görevliler, araç sürücüleri ve vatandaşlara bisküvi, kek, meyve suyu, içme suyundan oluşan ikramlık malzemeler dağıttı.

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