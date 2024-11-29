Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Lastik tamircisinin üzerine çatıdan kar kütlesi düştü

        ERZURUM'un Tortum ilçesinde oto lastik tamircisi Kahraman Kaya'nın (40) üzerine iş yerinin çatısından kar kütlesi düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 09:11 Güncelleme: 29.11.2024 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lastik tamircisinin üzerine çatıdan kar kütlesi düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERZURUM'un Tortum ilçesinde oto lastik tamircisi Kahraman Kaya’nın (40) üzerine iş yerinin çatısından kar kütlesi düştü. Olay güvenlik kameralarına yansırken Kaya, "Kazayı küçük sıyrıklarla atlattım. Herkesten isteğim, saçak altında dolaşmasın, dikkatli olsunlar" dedi.

        Olay, Tortum ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Oto lastik tamirciliği yapan Kahraman Kaya, Tortum Belediyesi'ne ait traktörün lastiğini tamir etmeye başladı. İki katlı dükkandan malzeme alıp traktörün yanına dönen Kaya'nın üzerine çatıdan kar kütlesi düştü. Kaya şans eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kış aylarında çatıdan kar düşme tehlikesine karşı uyarılarda bulunan Kahraman Kaya, "Belediyeye ait traktörün lastiğini tamir ediyordum. Dükkandan malzeme alıp traktörün yanına dönerken çatıdan üzerime düşen kar kütlesi ile yere düştüm ve sersemledim. Ne olduğunu anlamak için etrafıma baktım ve çatıdan karın düştüğünü anladım. Kazayı çok şükür küçük sıyrıklarla atlattım. Herkesten isteğim, saçak altında dolaşmasın ve dikkatli olsunlar. Şu anda büyük hüsranlar olabilirdi. Allah’ıma şükür canımız sağ, sorun yok" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Vergi payı belediyelerin ana geliri
        Vergi payı belediyelerin ana geliri
        Avustralya ilk ülke oldu!
        Avustralya ilk ülke oldu!
        Yağış yok, buzlanma ve don var
        Yağış yok, buzlanma ve don var
        Netanyahu'dan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama
        Netanyahu'dan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama
        Çekya'da Fener alayı!
        Çekya'da Fener alayı!
        Beşiktaş'ta kabus sürüyor!
        Beşiktaş'ta kabus sürüyor!
        G.Saray Hollanda'dan puanla döndü!
        G.Saray Hollanda'dan puanla döndü!
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Meyve yemekten önce mi, sonra mı yenmeli?
        Meyve yemekten önce mi, sonra mı yenmeli?
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        Beşiktaş-Maccabi maçında skandal!
        Beşiktaş-Maccabi maçında skandal!
        Beşiktaş yönetimi toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi toplanıyor!
        Kız meselesi husumeti kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı
        Kız meselesi husumeti kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Florya arazisine dev talip
        Florya arazisine dev talip
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        Sahte dolarda neler yaşandı?
        Sahte dolarda neler yaşandı?

        Benzer Haberler

        Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Erzurum'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Karla kaplı Erzurum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Karla kaplı Erzurum'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Erzurum'da dondurucu soğukta taksicilerin sahip çıktığı eşek barınağa gönde...
        Erzurum'da dondurucu soğukta taksicilerin sahip çıktığı eşek barınağa gönde...
        Erzurum'daki sağlık ekipleri kışın hastalara "Hızır gibi" yetişmek için haz...
        Erzurum'daki sağlık ekipleri kışın hastalara "Hızır gibi" yetişmek için haz...
        Erzurum 112 Acil Sağlık ekipleri kışa hazır
        Erzurum 112 Acil Sağlık ekipleri kışa hazır
        Erzurum'da "kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalık" için resim sergisi...
        Erzurum'da "kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalık" için resim sergisi...