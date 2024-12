'Sevdiklerim ve hayallerim Filistin'de kaldı'

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde okuyan, yüksek lisans ya da doktora yapan 17 Gazzeli, yardımseverlerle bir araya geldi. Ülkelerinde yaşam mücadelesi veren ailelerinden başka bir şey düşünemediklerini söyleyen Rawan İsam, "Savaştan 4 ay önce evlendim ve yüksek lisans nedeniyle Türkiye'ye geldim. Savaş çıktığı için geri dönemiyoruz. Her sabah ailemden kötü bir haber alacağım korkusu ile uyanıyorum. Ülkemde sevdiklerim ve hayallerim vardı ama hepsi orada kaldı" dedi.

Gazzeli öğrenciler, Kızılay Palandöken Şubesinin organize ettiği yemekte bir araya geldi ve İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı. Öğrenciler, Gazze'deki yoğun bombardıman sonrası çadırlarda aç ve susuz yaşayan aileleriyle uzun süredir iletişim kuramadıklarını ve hayatlarından endişe duyduklarını söyledi. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü son sınıf öğrencisi Gazzeli Riyad Muhammed (24), "Filistin'de bulunan iki bölge var. Gazze ve Batı Şeria Bölgesi. İçinde 14 şehir var. 400 gündür yaşanan soykırımda 50 binden fazla şehidimiz, 100 binden fazla da yaralımız var. Genel olarak Gazze'de her ailede en az bir veya birden fazla şehit var. Gazze'nin yaklaşık yüzde 70'i özellikle kuzeyi ise yüzde 90-95 yıkılmış durumda. Güneye doğru başka bölgelerde ise İsrail'e karşı daha güvenli bölgeler oluyor ama maalesef güvenli diye bir şey yok. Her yerde yaralı, her yerde şehit ve tutuklanma oluyor. Savaş çıkmadan önce gelirimizi ailelerimizden alıyorduk, hiçbir zaman mülteci olmadık öğrenci olarak. Ama maalesef tüm kurumlar yıkıldığı için ailemiz yardım edemiyor, zaten edemez de" diye konuştu.