Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta kırağı ve buzlanmalar oluştu

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğu hava nedeniyle ağaç ve bitkileri kırağı kapladı, yol, kaldırım ile çeşmelerde buzlanmalar oluştu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erzurum'da soğuklar nedeniyle çeşmeler buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar ise buz üstüne esnafın bıraktığı yemleri yiyor.

- Ardahan Ardahan'da da termometreler gece sıfırın altında 11 dereceyi gösterdi. Dondurucu soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Çamlıçatak ormanındaki ağaçlar kırağı ile kaplandı. - Ağrı Ağrı’da da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar, araçlarının üstünü battaniyelerle örttü.