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        Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta kırağı ve buzlanmalar oluştu

        Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğu hava nedeniyle ağaç ve bitkileri kırağı kapladı, yol, kaldırım ile çeşmelerde buzlanmalar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 09:51 Güncelleme: 06.12.2024 - 09:51
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        Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta kırağı ve buzlanmalar oluştu
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        Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğu hava nedeniyle ağaç ve bitkileri kırağı kapladı, yol, kaldırım ile çeşmelerde buzlanmalar oluştu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erzurum'da soğuklar nedeniyle çeşmeler buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar ise buz üstüne esnafın bıraktığı yemleri yiyor.

        - Ardahan

        Ardahan'da da termometreler gece sıfırın altında 11 dereceyi gösterdi.

        Dondurucu soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

        Çamlıçatak ormanındaki ağaçlar kırağı ile kaplandı.

        - Ağrı

        Ağrı’da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Vatandaşlar, araçlarının üstünü battaniyelerle örttü.

        - Kars

        Kars'ta da soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta da araçların camları buz tuttu, ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

        Çamaşır Deresi'ndeki göletler ise soğuk havanın etkisiyle tamamen dondu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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