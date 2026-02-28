Canlı
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu çoban öldü

        Erzurum'da av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu genç çoban yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 20:52
        Palandöken ilçesine bağlı Uzunahmet Mahallesi'nde Y.İ.M'nin (17) elindeki av tüfeği kazara ateş aldı. Merminin isabet ettiği çoban Abdullah Karakaş (18) olay yerinde hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Karakaş'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Y.İ.M. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

