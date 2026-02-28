Erzurum'da av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu çoban öldü

Erzurum'da av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu genç çoban yaşamını yitirdi. Palandöken ilçesine bağlı Uzunahmet Mahallesi'nde Y.İ.M'nin (17) elindeki av tüfeği kazara ateş aldı. Merminin isabet ettiği çoban Abdullah Karakaş (18) olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Karakaş'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Y.İ.M. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

