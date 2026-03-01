Erzurum'da 2019-2026 yılları arasındaki operasyonlarda 3,8 ton uyuşturucu ele geçirildi
Erzurum'da Aşkale Yolu Uygulama Noktası'nda 2019-2026 yılları arasındaki operasyonlarda 3 ton 885 kilo 223 gram uyuşturucu ile 85 bin 547 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aşkale Yolu Uygulama Noktası'nda 2019-2026 yılları arasındaki operasyonlarda 3 ton 885 kilo 223 gram uyuşturucu ile 85 bin 547 uyuşturucu hap ele geçirildiği ve 378 kişinin tutuklandığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca 2024-2025 eğitim-öğretim yılına kıyasla okul çevrelerindeki olayların yüzde 24,5 azaldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"Metruk binalara yönelik çalışmalarda 572 bina tespit edildi, bunlardan 53'ü yıkıldı ve önemli bir kısmında güvenlik tedbirleri alındı. 2025-2026'da terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleriyle on binlerce vatandaşa ulaşıldı."
Açıklamada, toplantıya Vali Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile diğer ilgililerin de katıldığı belirtildi.
