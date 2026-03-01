Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da 2019-2026 yılları arasındaki operasyonlarda 3,8 ton uyuşturucu ele geçirildi

        Erzurum'da Aşkale Yolu Uygulama Noktası'nda 2019-2026 yılları arasındaki operasyonlarda 3 ton 885 kilo 223 gram uyuşturucu ile 85 bin 547 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 00:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da 2019-2026 yılları arasındaki operasyonlarda 3,8 ton uyuşturucu ele geçirildi

        Erzurum'da Aşkale Yolu Uygulama Noktası'nda 2019-2026 yılları arasındaki operasyonlarda 3 ton 885 kilo 223 gram uyuşturucu ile 85 bin 547 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aşkale Yolu Uygulama Noktası'nda 2019-2026 yılları arasındaki operasyonlarda 3 ton 885 kilo 223 gram uyuşturucu ile 85 bin 547 uyuşturucu hap ele geçirildiği ve 378 kişinin tutuklandığı aktarıldı.


        Açıklamada ayrıca 2024-2025 eğitim-öğretim yılına kıyasla okul çevrelerindeki olayların yüzde 24,5 azaldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

        "Metruk binalara yönelik çalışmalarda 572 bina tespit edildi, bunlardan 53'ü yıkıldı ve önemli bir kısmında güvenlik tedbirleri alındı. 2025-2026'da terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleriyle on binlerce vatandaşa ulaşıldı."

        Açıklamada, toplantıya Vali Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile diğer ilgililerin de katıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Donald Trump: Ali Hamaney öldü
        Donald Trump: Ali Hamaney öldü
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        "G.Saray'ı dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz"
        "G.Saray'ı dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz"
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Galatasaray hata yapmadı!
        Galatasaray hata yapmadı!
        G.Saray, ligde iç sahada kaybetmiyor!
        G.Saray, ligde iç sahada kaybetmiyor!
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Kara Kartal seriye bağladı!

        Benzer Haberler

        Deplasmandan galibiyetle dönen lider Erzurumspor FK, kentte coşkuyla karşıl...
        Deplasmandan galibiyetle dönen lider Erzurumspor FK, kentte coşkuyla karşıl...
        Sağlık-Sen üyeleri iftar programında buluştu
        Sağlık-Sen üyeleri iftar programında buluştu
        Erzurum'da av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu çoban öldü
        Erzurum'da av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu çoban öldü
        Kar kalınlığının 3 metreye yaklaştığı Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu ya...
        Kar kalınlığının 3 metreye yaklaştığı Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu ya...
        Erzurum'da dolandırıcılara banka hesabı temininde aracılık eden 2 zanlı tut...
        Erzurum'da dolandırıcılara banka hesabı temininde aracılık eden 2 zanlı tut...
        Küçükoğlu'ndan 28 Şubat açıklaması; ''Milli irade anlayışını daima diri tut...
        Küçükoğlu'ndan 28 Şubat açıklaması; ''Milli irade anlayışını daima diri tut...