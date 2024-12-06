'Kahraman' madalyalı milli kayakçı Sıla, yüzeyi buz tutan gölde slalom yaptı

OLİMPİYATLARA hazırlandığı Slovenya'da teleferikten düşmek üzere olan çocuğun hayatını kurtarınca kahramanlık madalyası verilen Sıla Kara (24), bu kez dağlarda değil yüzeyi buz tutan gölde kayaklı slalom yaptı. Kendisini ATV'nin çektiği gölde zaman zaman 70 kilometre hıza ulaşan Sıla Kara, adrenalin tutkunlarını etrafı kar ve çam ağaçları ile kaplı Köşk Gölet'ine davet etti.

Kent merkezine 17 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikteki Köşk Gölet'ine Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü'nün 4x4 özel araçları ile giden Sıla Kara bir ilki yaşadı. Kışın kimsenin gitmediği karlı yolları kendisine eşlik eden off-road ekibi ile aşan Kara, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceye düştüğü soğuklarda yüzeyi buz tutan gölette adrenalin dolu anlar yaşadı. ATV'nin çekmesiyle gölde zaman zaman 70 kilometre hıza ulaşan Kara, ilk kez böyle bir deneyimde bulunduğunu ve çok zevk aldığını söyledi. Kara, "Çin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda yer alabilmek için Slovenya'da 12-13 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılan 'Krvavec Giant Slalom' yarışmasına Alp Disiplini dalına katıldım. Final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkarken, yanımda oturan Sloven erkek çocuk dengesini kaybetti. Çocuk, teleferikten düşerken o sırada ayağımı uzattım ve kayak takımlarıma tutundu. Daha sonra da ellerimle çocuğu havada yaklaşık 15 dakika tuttum. Sloven çocuk, kısa süre sonra gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Krvavec halkı tarafından 'kahraman' ilan edildim ve 15 Ekim 2020'de Ankara'da düzenlenen törenle kahramanlık madalyam verildi” diye konuştu

‘15 YILDIR ULUSLARARSI PLATFORMDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYORUM’ 17 yıldır kayak sporu ile ilgilendiğini ifade eden Sıla Kara, “15 yıldır uluslararası platformda ülkemizi temsil ederek birçok madalya getirdim. Off-road ekibi ile Erzurum'a bağlı Köşk köyünün göletine geldik. Ben de ilk defa kariyerimde deneyimlemiş oldum farklı bir slalom kayağı yaptım. Buz tutmuş gölün üzerinde ATV ile ipten tutunarak slalom dönüşleri yaptım. Benim için çok farklı bir ambiyanstı çok zevk aldığım bir ortam oldu. Çıkmış olduğumuz rakım yaklaşık 2 bin 400 metrede. Yüzeyi buz tutan gölde ATV yardımı ile slalom kayağı kaydım. Benim içinde heyecan verici oldu. Bana destek veren beni buraya getiren bu çalışmada benimle beraber ortak olan Erzurum Macera Off-Road ekibine çok teşekkür ediyorum. Buradan tüm kayak severlere ve Off-Road severlere tavsiyede bulunuyorum ve hepsini de buraya davet ediyorum" dedi.

Kışın yerleşim alanı bulunmadığı için yolu açılmayan gölete özel yapım araçları ile karları yararak gittiklerini söyleyen Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş şunları söyledi: "Bu yıl Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporlar Kulübü olarak milli sporcumuz Sıla Kara ile birlikte Yakutiye ilçesine bağlı Köşk Gölet'ine karlı yollarda büyük bir mücadele vererek ulaştık. Bugün burada doğa turizmine yeni yer kazandırmak amacıyla başlatmış olduğumuz kayak ve off-road macerasını burada sergilemiş olduk. Göl üzerinde ve ormanda güzel bir kayak ve lastik raftingi yaparak bağlı bulunduğumuz gölün kış turizmine yönelik kamplarda ve buna benzer faaliyetlerde kullanabileceğini gösterdik. Bura ile ilgili Erzurum valiliğimizle beraber güzel bir proje hazırlığı içerisindeyiz inşallah bu köşk göletinin kış turizmi ve yaz turizmi için değerlendirmelerde bulunacağız."