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        Erzurum Valisi Çiftçi, Yeşilay Erzurum Şube Başkanlığını ziyaret etti

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yeşilay Erzurum Şube Başkanlığını ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 15:09 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:39
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        Erzurum Valisi Çiftçi, Yeşilay Erzurum Şube Başkanlığını ziyaret etti
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yeşilay Erzurum Şube Başkanlığını ziyaret ederek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) gazetecilerle bir araya gelen Çiftçi, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede önleyici faaliyetler üstlendiğini söyledi.

        Yeşilay'ın tarihinden bahseden Çiftçi, 2021 yılında hizmete giren YEDAM'ların ihtiyacı olanlara 115 Danışma Hattını arayarak mücadele desteği sunduğunu belirtti.

        Çiftçi, "Gizlilik üzerinde çalışmalar yürüyor. Deşifre olursa zaten tedaviyi bırakıyorlar. Bunun neticesinde danışmanlık hizmeti alanların yüzde 65 gibi bir oranla başarıya ulaştıklarını öğrendik. İyi bir oran. Her 3 danışandan 2'si başvurduğu konu ile ilgili bağımlılığından kurtulup hayatına devam ediyor." dedi.

        Meslek hayatında bağımlı olanlarla ilgili de önemli olayla şahitlik ettiğini söyleyen Çiftçi, tüm bağımlıklardan toplum olarak topyekun mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

        Toplantıya, Yeşilay Şube Başkanı Emirhan Tanay ve YEDAM uzmanları katıldı.

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