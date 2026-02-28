Canlı
        Erzurum Haberleri

        Karla kaplanan Erzurum havadan görüntülendi

        Erzurum'da etkili olan yoğun karın ardından beyaza bürünen kent merkezindeki bazı tarihi yapılar, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 00:59
        Karla kaplanan Erzurum havadan görüntülendi

        Erzurum'da etkili olan yoğun karın ardından beyaza bürünen kent merkezindeki bazı tarihi yapılar, dronla görüntülendi.

        Kentte dün gece başlayan ve aralıklarla etkisini artıran yağışla il merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu.

        Tarihi Çifte Minareli Medrese, Erzurum Kalesi, Yakutiye Medresesi ve Tepsi Minareli Saat Kulesi ile çevresi beyaz örtüyle kaplandı.

        Karla ayrı bir güzelliğe bürünen tarihi mekanlar dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

