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        Erzurum'da araç içerisinde hareketsiz bulunan kişi hastanede öldü

        Erzurum'da araç içerisinde hareketsiz halde bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 15:21 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:21
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        Erzurum'da araç içerisinde hareketsiz bulunan kişi hastanede öldü
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        Erzurum'da araç içerisinde hareketsiz halde bulunan kişi hastanede hayatını kaybetti.

        Aziziye ilçesinde E-80 Karayolu Caddesi üzerinde araç içerisinde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrollerde araçtaki kişinin İhsan Özmen (53) olduğu tespit edildi.

        Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Özmen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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