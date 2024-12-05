Erzurum'da araç içerisinde hareketsiz bulunan kişi hastanede öldü

Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Özmen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yapılan kontrollerde araçtaki kişinin İhsan Özmen (53) olduğu tespit edildi.

Aziziye ilçesinde E-80 Karayolu Caddesi üzerinde araç içerisinde bir kişinin hareketsiz olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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