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        Erzurum'da eşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

        Erzurum'da eşini silahla öldüren kocanın, "Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 16:24 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:24
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        Erzurum'da eşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
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        Erzurum'da eşini silahla öldüren kocanın, "Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanmasına başlandı.

        Erzurum 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Halil Ciğerli (71) ise duruşmaya bağlı bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

        Sanık Ciğerli, savunmasında, oğlu E.C. ile aralarında sorunlar olduğunu söyledi.

        Farklı illerde yaşayan çocuklarının yanına gittiğini ancak orada duramadığını anlatan Ciğerli, "Erzurum'a geri döndüm, otelde kaldım. E.C, yanıma gelerek eve dönmemi istedi. Eşimle aram E.C. yüzünden bozulmuştur. Eşim, 'E.C'nin bu hale gelmesinin sebebi sensin' diyerek sürekli beni suçluyordu." dedi.

        Eşinin kendisiyle ilgilenmediğini savunan Ciğerli, şunları kaydetti:

        "Eşim beni polise şikayet etmişti. E.C. bu şikayeti geri aldırdı. Bu şekilde eve geldim ve yine beraber yaşamaya başladık. Ben bir şey söyleyince sürekli polise söyleyeceğini beyan ederek tehdit ediyordu. Olay olmadan 2 gün boyunca eşim eve gelmedi. Erzurum'daki kızımın yanında kalıyordu. E.C. bunu bana söyledi. Ben ne yaptıysam çare olmadı. 2 gün sonra eşim eve geldi. Eşimin odasına girdiğim zaman beni kovuyordu. Yine E.C. eşimin arkasında durur diye korkuyordum. Eşimin odasına girdiğimde bana küfretti. Eşim defalarca bana hakaret etti. Bu sırada silah yanımdaydı. Eşim bana hakaretler ettikten sonra şuurumu kaybederek ne yaptığımı hatırlamıyorum. Silahı elime aldığımı hatırlıyorum ancak sonrasını hatırlamıyorum. Olay günü şuurumu kaybettim. Sonrasında ben polise teslim olmaya gittim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

        Sanık ve maktulün oğulları müşteki E.C ise beyanında, babasından şikayetçi olduğunu belirtti.

        Babasının sürekli olarak kendisi ile annesine şiddet ve psikolojik baskı uyguladığını ileri süren E.C, "Bize devamlı olarak baskı yapıyordu. Annemi devamlı döverdi. Ben annemi korumak için elimden geleni yaptım. Şehir dışından gelmemin sebebi annemi korumak içindi. Annemle beraber babamın zulmüyle karşı karşıya kaldım, devamlı baskı yapardı. Kendimi bildim bileli babam annemi döverdi. Annemin kendisine yemek vermediğini söylüyor ve odasına sokmadığını beyan ediyor, bu beyanlar tamamen yalandır." diye konuştu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Ciğerli'nin "Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık Halil Ciğerli'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını hazırlayabilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olayın geçmişi

        Erzurum'da 25 Mayıs'ta Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Hangül Ciğerli'yi (73) 2 el ateş ederek öldüren Halil Ciğerli, olayın ardından polis ekiplerini arayarak teslim olmuştu. Gözaltına alınan sanık Ciğerli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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