Erzurum'da eşini silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Erzurum'da eşini silahla öldüren kocanın, "Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanmasına başlandı.

Erzurum 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Halil Ciğerli (71) ise duruşmaya bağlı bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

Eşinin kendisiyle ilgilenmediğini savunan Ciğerli, şunları kaydetti:

"Eşim beni polise şikayet etmişti. E.C. bu şikayeti geri aldırdı. Bu şekilde eve geldim ve yine beraber yaşamaya başladık. Ben bir şey söyleyince sürekli polise söyleyeceğini beyan ederek tehdit ediyordu. Olay olmadan 2 gün boyunca eşim eve gelmedi. Erzurum'daki kızımın yanında kalıyordu. E.C. bunu bana söyledi. Ben ne yaptıysam çare olmadı. 2 gün sonra eşim eve geldi. Eşimin odasına girdiğim zaman beni kovuyordu. Yine E.C. eşimin arkasında durur diye korkuyordum. Eşimin odasına girdiğimde bana küfretti. Eşim defalarca bana hakaret etti. Bu sırada silah yanımdaydı. Eşim bana hakaretler ettikten sonra şuurumu kaybederek ne yaptığımı hatırlamıyorum. Silahı elime aldığımı hatırlıyorum ancak sonrasını hatırlamıyorum. Olay günü şuurumu kaybettim. Sonrasında ben polise teslim olmaya gittim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."