Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de 29 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Erzincan ile Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 29 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 13 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmasını sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan'da 10, Tunceli'de 6 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

