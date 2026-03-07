Canlı
        Erzurum Haberleri

        Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de 29 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Erzincan ile Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 29 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 14:57
        Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de 29 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Erzincan ile Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 29 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 13 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmasını sürdürüyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan'da 10, Tunceli'de 6 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

