ERZURUM'un Oltu ilçesi İnci Mahallesi Muhtarı İsmail Altaş, torunu için kardan at sırtında gelin ve damat yaptı.

Oltu ilçesi İnci Mahallesi Muhtarı İsmail Ataş, kırsalda çileye dönüşen kar yağışını eğlenceye çevirdi. 3 yaşındaki torunu Oğuz Altaş ile evlerinin bahçesine çıkan muhtar İsmail Altaş, topladığı karlardan at sırtındaki gelin ile damat yaptı. Altaş'ın yaptığı kardan gelin ve damat, mahalledeki çocukların ilgisi haline geldi.