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        Kardan at sırtında gelin ve damat yaptı

        ERZURUM'un Oltu ilçesi İnci Mahallesi Muhtarı İsmail Altaş, torunu için kardan at sırtında gelin ve damat yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 11:11 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:15
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        Kardan at sırtında gelin ve damat yaptı
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        ERZURUM'un Oltu ilçesi İnci Mahallesi Muhtarı İsmail Altaş, torunu için kardan at sırtında gelin ve damat yaptı.

        Oltu ilçesi İnci Mahallesi Muhtarı İsmail Ataş, kırsalda çileye dönüşen kar yağışını eğlenceye çevirdi. 3 yaşındaki torunu Oğuz Altaş ile evlerinin bahçesine çıkan muhtar İsmail Altaş, topladığı karlardan at sırtındaki gelin ile damat yaptı. Altaş'ın yaptığı kardan gelin ve damat, mahalledeki çocukların ilgisi haline geldi.

        Muhtar İsmail Altaş, "Torunum Oğuz'u mutlu etmek için böyle bir şey yapmayı düşündüm. Kapımın önüne kardan heykelleri yaparak, onunla keyifli zaman geçirdik. Torunum çok mutlu oldu, bu heykellerin tüm mahalledeki çocuklara da mutluluk vermesini istedim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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