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        Asırlık gelenek Binbir Hatim, Pir Ali Baba Türbesi'nden başlatıldı

        ERZURUM'un asırlık geleneği 'Binbir Hatim', Pir Ali Baba Türbesi'nden başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 13:09 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:15
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        Asırlık gelenek Binbir Hatim, Pir Ali Baba Türbesi'nden başlatıldı
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        ERZURUM'un asırlık geleneği ‘Binbir Hatim’, Pir Ali Baba Türbesi’nden başladı. Sahip olduğu 8 köyden 4'ünün gelirini vakfederek ‘Binbir Hatim’ geleneğini başlatan Pir Ali Baba'nın türbesinin de açılışı yapıldı.

        Erzurum'un savaş ve doğal afetlerden koruması amacıyla okunmasına başlanan 'Binbir Hatim', 491'inci kez Erzurum protokolünün katılımıyla başladı. Palandöken ilçesi kırsal Dutçu Mahallesi dağındaki Pir Ali Baba'nın türbesinde düzenlenen programa Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Müftüsü Rüstem Can, kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları ve hafızlar katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaklaşık 500 yıl önce Pir Ali Baba'nın Erzurum'un depremlerden ve sair musibetlerden korunması amacıyla bin bir hatim okunmasını başlattığını söyledi. Belediye olarak asırlardır süren geleneği başlatan Pir Ali Baba'nın kabrinin bulunduğu alana türbe inşa ettiklerini de bildirdi.

        Erzurum'da bin bir hatmin bugün başladığını ve 17 Ocak 2025'te sona ereceğini belirten Vali Mustafa Çiftçi, "Pir Ali Baba'nın 500 yıl önce başlatmış olduğu bu gelenekle yılın son 18 gününü hatimlerle uğurlayacağız, yine 2025 ilk 15 gününü de hatimlerle karşılayacağız. İnşallah manevi bir zırha büründüreceğiz. Geçen yıl 71 bin adet hatim okunduğunu biliyorum. İnşallah bu sene bir hafta daha uzun süreceği için bu sayının 80 bine ulaşacağını ümit ediyorum" dedi.

        Konuşmaların ardından ilk hatmi Pir Ali Baba Türbesi’nde okuyan hafızlar duasını da etti. Hafızların okuduğu kısa surelerin ardından Erzurum Müftüsü Rüstem Can, ilk hatmin duasını yaptırdı.

        TÜRBE AÇILDI

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü tepede, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen türbenin açılışı da gerçekleştirildi. Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile katılımcılar açılış kurdelesini kestikleri türbeyi gezerek dua etti.

        Açılış töreni sonrası atlı hafızlar ellerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak türbenin bulunduğu tepeden iniş yaptı.

        Erzurum'da belirli camilerde okunacak hatimlerin duası 17 Ocak 2025'te yapılacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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