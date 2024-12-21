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        Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1'i ağır 5 yaralı (5)

        BAKANLIK:EMRE YAZGAN'IN DURUMU CİDDİSağlık Bakanlığı, Erzurum'da yaşanan çığ olayına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 13:30 Güncelleme: 21.12.2024 - 13:35
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        Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1'i ağır 5 yaralı (5)
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        BAKANLIK:EMRE YAZGAN'IN DURUMU CİDDİ

        Sağlık Bakanlığı, Erzurum'da yaşanan çığ olayına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan’ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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