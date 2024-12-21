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        Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1 ölü, 4 yaralı (7)

        ERZURUMVALİSİ: SAAT 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 15:01 Güncelleme: 21.12.2024 - 15:01
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        Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1 ölü, 4 yaralı (7)
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        ERZURUMVALİSİ: SAAT 14.30 İTİBARIYLA EMRE YAZGAN HAKK'IN RAHMETİNE KAVUŞTU

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, çığın düştüğü Sultan Sekisi mevkisinde yaptığı açıklamada, "Palandöken Dağı'nda, Palandöken Kayak Merkezi dışında, Sultan Sekisi mevkisinde üzücü bir hadise meydana gelmişti. Burada ilk açıklamadan sonra hem şehir hastanemizde hem de üniversite hastanemizde yaralılarımızı ziyaret ettim. Sağlık durumları hakkında bilgi aldım. Şehir hastanemizde 3 tane sporcumuz müşahede altına alınmıştı. Onların sağlık durumları gayet iyiydi. Herhangi bir sıkıntılar yoktu. Başhekimimizin verdiği bilgiye göre; akşama kadar da müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilecekleri yönünde bilgi edindim. Ardından üniversite hastanesine geçtim. Orada Emre Yazgan kardeşimiz, sporcumuzun yoğun bakımda tedavi gördüğünü, doktorlarımızın bütün tıbbi imkanları kullandıklarına dair bilgi aldım. Fakat şu an itibarıyla, saat 14.30 itibarıyla Emre Yazgan kardeşimizin Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu, vefat ettiğini maalesef üzülerek sizlerle paylaşmak durumundayım. Emre'nin ikizi kardeşinin durumu gayet iyiydi. O da üniversite hastanemizde tedavisi devam ediyordu. Onunla ilgili herhangi bir sıkıntı, problem yok. Bu vesileyle Emre Yazgan kardeşimize Cenabıhakk'tan rahmet diliyorum. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Aynı zamanda hem spor camiamıza hem de milletimize baş sağlığı dileklerimizi iletiyorum" dedi.

        'METEOROLOJİ'NİN ÇIĞ TEHLİKESİNDEN BAHSEDEN BİR PAYLAŞIMI VARDI'

        Vali Çiftçi, "Genç Milli Takım judo kampının antrenörünü de ziyaret ettim. Kendisinden aldığım bilgiye göre; sporcularımızın 4 gündür burada olduklarını, kampta olduklarını, daha 1 haftada burada kamp yapacaklarını ifade ettiler. Eğer bu elim hadisi olmasaydı, önümüzdeki hafta sonuna kadar da burada kamplarına devam edeceklerdi. Rotayı ne şekilde belirlediklerini de kendilerine sordum. Söyledikleri, 'Biz 4-5 senedir zaten bu bölgeyi tanıyoruz, biliyoruz. Önceki senelerde de bu bölgede kondisyon amaçlı yürüyüşlerimiz, kamplarımız oldu. Dolayısıyla bölgeyi de tanıdığımız için, bildiğimiz için, herhangi bir yerden bilgi almaya da gerek duymadık' diye ifade ettiler. Dolayısıyla böyle bir müessif hadise meydana geldi. Şunu da ifade etmek lazım. Dün Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğümüzün bölgemizle ilgili don, buzlanma, dik ve yamaçlı yerlerde de çığ tehlikesinden bahseden bir paylaşımı vardı. Demek ki sporcularımızın bundan haberi olmadıkları için böyle bir hadisenin vuku bulduğunu, zuhur ettiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

        'KAYAK MERKEZİNE 1 KİLOMETRE MESAFEDE BİR YERDE'

        Olaya ilişkin adli soruşturmanın da başladığını duyuran Vali Çiftçi, "Olayın olması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız hemen bir Cumhuriyet Savcımızı görevlendirdi. Olayla ilgili adli soruşturma şu anda başlamış durumda. Onun dışında biz de idari yönden de bir soruşturma yürüteceğiz" dedi. Olayın kayak merkezinden 1 kilometre uzakta gerçekleştiğini kaydeden Çiftçi, "Çığ hadisesinin olduğu yer, kayak merkezine 1 kilometre mesafede bir yerde. Sultan Sekisi diye tabir ettiğimiz yer. Dolayısıyla şu anda kayak merkezimiz bu olaydan etkilenmiş durumda değil. Onun için, şu anda tüm pistlerimiz kayakseverler tarafından kullanılıyor. Onlar kayaklarını yapmaya devam ediyorlar. Kayak merkezimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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