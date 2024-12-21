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        Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1 ölü, 4 yaralı (11)

        BAŞKANSEKMEN: EMRE, AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZ İÇİN ŞEHİT OLDUPalandöken Kayak Merkezi'ne 1 kilometre uzaklıktaki Sultan Sekisi Dağı'na takım olarak antrenman tırmanışı yaparken çığda kalarak yaşamını yitiren Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın cenazesini, ikizi olan Yunus Yazgan ve diğer sporcuları İstanbul'a uğurlamak üzere havalimanına gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, milli sporcunun ay yıldızlı bayrağımız için şehit olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 23:26 Güncelleme: 21.12.2024 - 23:30
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        Palandöken Dağı'nda Judo Milli Takımı antrenman yaparken çığ düştü: 1 ölü, 4 yaralı (11)
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        BAŞKANSEKMEN: EMRE, AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZ İÇİN ŞEHİT OLDU

        Palandöken Kayak Merkezi'ne 1 kilometre uzaklıktaki Sultan Sekisi Dağı'na takım olarak antrenman tırmanışı yaparken çığda kalarak yaşamını yitiren Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan’ın cenazesini, ikizi olan Yunus Yazgan ve diğer sporcuları İstanbul'a uğurlamak üzere havalimanına gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, milli sporcunun ay yıldızlı bayrağımız için şehit olduğunu söyledi. Yunus Yazgan’a sarılarak başsağlığı dileğinde bulunan Başkan Sekmen, “Evladım sakın üzülme, metin ol. Ay yıldızlı bayrağımız altında ülkemize sayısız madalya kazandıran Emre Yazgan kardeşimiz ay yıldızlı bayrağımız için şehit oldu. Kardeşimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve spor camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun” dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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