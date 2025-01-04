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        Bakan Tekin: TIMSS açıklandı, Avrupa ülkeleri arasında birinciyiz

        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Her yıl uluslararası sınavlardan PISA'dan ve TIMSS'ten bahseden muhalefet, bu sefer hiçbir şey söylemiyorlar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 15:52 Güncelleme: 04.01.2025 - 15:55
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        Bakan Tekin: TIMSS açıklandı, Avrupa ülkeleri arasında birinciyiz
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        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Her yıl uluslararası sınavlardan PISA'dan ve TIMSS'ten bahseden muhalefet, bu sefer hiçbir şey söylemiyorlar. Niye söylemiyorlar? Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) dediğimiz sınav, uluslararası alanda ülkelerin eğitim alanında gösterdiği başarıları ölçen bir sınav. 4 Aralık'ta uyum değerlendirmesini açıkladı. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyor. Şimdi her fırsatta eleştirenler, bu sene hiçbir şey söylemiyorlar" dedi.

        AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Beyza Saltuklu Özdemir'in tek aday olduğu kongreye katılan Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin, son 22 yıla bakıldığında eskisiyle kıyas kabul edilemeyecek kadar bambaşka bir Türkiye'de yaşadıklarını söyledi. Yaş itibarıyla 1980 ve 1990'lı yılların siyasetini gördüğünü anlatan Tekin, "2002 yılına kadar hatta 2000'li yılların ortalarında AK Parti'ye oy veren insanları, bu muhalifler nasıl tanımlıyorlardı? Arkadaşlar unutmayalım. Bizlere bidon kafalı, göbeğini kaşıyan insanlar diyorlardı. Neden dolayı bunu diyorlardı biliyor musunuz? Başımızdaki örtüden, mezun olduğumuz liseden, yaşadığımız Anadolu coğrafyasından dolayı bizi böyle tanımlıyorlardı. Bu mu sizin eşitlikten anladığınız şey? Bu mu sizin adaletten, haktan, hürriyetten anladığınız şey? Gerçekten şaşırıyorum" dedi.

        'O KADAR BALIK HAFIZALI DEĞİLİZ'

        Öğrenciliği döneminde kendilerine süslü, püslü laflarla başörtüsünün toplumsal hayatta olamayacağının anlatıldığını ifade eden Tekin, şunları söyledi: "Başörtüsüyle insanların toplumsal hayatta bulunmasının ne tür sakıncalar olduğunu bize anlatıyorlardı. Gururla anlatıyorlardı. Ve o kadar süslü püslü kelimeler kullanıyorlardı ki unuttuk şimdi bunları. Bakın ne diyorlardı bize? 'İnsanların başörtüsüne karışmıyoruz ama kamusal alanda olmaz.' Peki, neresi kamusal alan? Kim uyduruyor bu kavramları? Daha tuhaf bir kavram söylediler. Dediler ki 'Evet, başörtülüler hizmet alabilirler.' Lütfettiler. Allah razı olsun. 'Ama hizmet veren konumda olamazlar' dediler Bu mu eşitsizlikleri ortadan kaldırmak konusundaki adalet anlayışınız? Bu mu sizin hak, hukuk, temel hak hürriyetlere bakışınız? Çok üzgünüm. Bir sürü akademik toplantılarda, biraz önce söylediğim iki kavram etrafında başörtülü insanların kamusal alana giremeyeceklerini bize uzun uzun anlattılar. Şimdi geldiğimiz noktada; 28 Şubat'ta beyefendi, bir siyasi partinin genel başkanı gidiyor, yanına bir başörtülü de alıyor. Ondan sonra da bir özür dahi dilemeden kusura bakmayın, hakkınızı helal edin demeden, diyor ki 'Zaten başörtüsüne saygılıyız.' O kadar balık hafızalı mıyız arkadaşlar? O kadar balık hafızalı değiliz. O yüzden bunları asla unutmayacağız. Her şeyin aslına rücu etmek gibi bir vasfı var. Ellerine imkan geçtiği an, ellerinde iktidar olduğu zaman nasıl davranacaklarını da bugün CHP'li belediyelerin yaptıklarından çok güzel bir şekilde görüyoruz. Allah bu insanlara bir daha fırsat vermesin. Bunu ısrarla istiyorum."

        'İLK GÜNKÜ HEYECANLA YOLA DEVAM EDECEĞİZ'

        AK Parti'nin Türkiye'de birçok şeyi değiştirdiğini kaydeden Bakan Tekin, "İlk günkü heyecanla yola devam edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Bunu tek başımıza yapamayız. Siz yanımızda olursanız bunu yapacağız. Siz yanımızda bizi desteklerseniz, Sayın Cumhurbaşkanımızı desteklerseniz; Türkiye'yi dünya devletleri arasında birinci ligde oynayan bir devlet haline dönüştüreceğiz inşallah. Bunu birçok alanda yaptık. Sadece eğitimle ilgili olanları söyleyeyim. Kendi alanımla ilgili. Bakın her yıl uluslararası sınavlardan PISA'dan ve TIMSS'ten bahseden muhalefet, bu sefer hiçbir şey söylemiyorlar. Niye söylemiyorlar? Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) dediğimiz sınav, uluslararası alanda ülkelerin eğitim alanında gösterdiği başarıları ölçen bir sınav. 4 Aralık'ta uyum değerlendirmesini açıkladı. Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyor. Şimdi her fırsatta eleştirenler, bu sene hiçbir şey söylemiyorlar. Topu taca atıyorlar, başka konulardan bahsediyorlar" diye konuştu.

        ERZURUM'DA EĞİTİM FAALİYETLERİ

        Bu yıl Aşkale ve Oltu'da öğretmenevleri yapacaklarını belirten Bakan Tekin, yıllardır askeri hastane olarak hizmet veren Mareşal Çakmak Hastanesi kampüsünün de Erzurum Lisesi'ne tahsis edildiğini söyledi. Tekin, "Ekim ayında biliyorsunuz; bundan sonra öğretmen yetiştirme sürecini organize etmek üzere kanunla Milli Eğitim Akademisi kurduk. Erzurum Hizmetiçi Eğitim Akademisi de inşallah 1 Ocak 2025'ten itibaren hukuken de resmen de Milli Eğitim Akademisi'nin Erzurum merkezi haline dönüştü. Yılın on iki ayında üç altmış beş gün orada öğretmen adayı arkadaşlarımız eğitim alacaklar. Bu eğitimler gelecekte de devam edecek" dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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