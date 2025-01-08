Erzurum'da 4.5 büyüklüğünde deprem
ERZURUM'un Pasinler ilçesinde 4.
ERZURUM'un Pasinler ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 04.30'da yerin 14 kilometre derinliğinde, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
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