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        Erzurum'da 4.5 büyüklüğünde deprem

        ERZURUM'un Pasinler ilçesinde 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 04:58 Güncelleme: 08.01.2025 - 05:00
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        Erzurum'da 4.5 büyüklüğünde deprem
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        ERZURUM'un Pasinler ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 04.30'da yerin 14 kilometre derinliğinde, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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