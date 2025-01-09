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        Erzurum'daki ahır yangınında 85 büyükbaş kurtarıldı

        ERZURUM'un Aziziye ilçesinde bir ahırda elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında 85 büyükbaş, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 16:25 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:30
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        Erzurum'daki ahır yangınında 85 büyükbaş kurtarıldı
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        ERZURUM'un Aziziye ilçesinde bir ahırda elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında 85 büyükbaş, ekipler tarafından kurtarıldı. Ahır sahibi Celalettin Çelik, "Yangın ot makinesi çalıştığı anda elektrik kontağından çıktı" dedi.

        Aziziye ilçesi Kahramanlar Mahallesi’nde büyükbaş besiciliği yapılan ahırda, öğle saatlerinde ot makinesi çalıştığı sırada elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede dumanlar ahırı sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Gaz maskeleriyle yoğun dumanın bulunduğu ahıra giren itfaiye ve AFAD görevlileri 85 büyükbaşı kurtarmayı başardı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Ahın sahiplerinden Celalettin Çelik, "Yangın ot makinesi çalıştığı anda elektrik kontağından çıktı. Duvarı yıkmaya çalıştık. Bir yandan da kapıdan Allah razı olsun polisin, itfaiyenin ve AFAD'ın yardımlarıyla hayvanları tahliye etmeyi başardık. İçeride 85 büyükbaş hayvanımız vardı. Hepsini kurtardık çok şükür maddi hasarımız varsa da can kaybımız yok" dedi.

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