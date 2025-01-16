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        'Dünyanın en acı biberi'ni yeme yarışması; yarışmacılar zorlandı, izleyenler güldü

        ERZURUM'un Oltu ilçesinde düzenlenen etkinlikte, dünyanın en acı biberi olarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na giren 'Carolina Reaper'ı internetten sipariş eden gençler, en çok biberi yemek için yarıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 09:43 Güncelleme: 16.01.2025 - 09:45
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        'Dünyanın en acı biberi'ni yeme yarışması; yarışmacılar zorlandı, izleyenler güldü
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        ERZURUM'un Oltu ilçesinde düzenlenen etkinlikte, dünyanın en acı biberi olarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na giren 'Carolina Reaper'ı internetten sipariş eden gençler, en çok biberi yemek için yarıştı. Biberin acılığını çay, su, yoğurt ve limonla gidermeye çalışan katılımcıların gözlerinden yaş geldi. Yarışma sonunda katılımcılara yaş pasta ikram edildi.

        Yaz aylarında ülkenin değişik bölgelerine geziler düzenleyen Oltu Siyah İnci Motosiklet Grubu, kış aylarında akşamları etkinliklerle eğlenerek vakit geçiriyor. Her hafta bir araya gelen gençler, son buluşmalarında acı biber yeme yarışması düzenledi. Dünyanın en acı biberinin 'Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na giren 'Carolina Reaper' olduğunu tespit eden Oltu Siyah İnci Motosiklet Grubu Başkanı Kaan Yavuz, internetten sipariş verdi. Antalya'dan kargoyla gelen biberleri alan Yavuz, grup üyeleriyle ilçe merkezindeki bir kafede buluştu. Satıcının uyarısıyla eldiven takan gençler, Kaan Yavuz'un bıçakla kestiği biberleri yemeye başladı. Yedikleri her parçada terleyen ve gözleri yaşaran gençlerin hali, izleyenleri kahkahaya boğdu. Her parça biberin etkisini gidermek için çay, su, yoğurt tüketen gençlerden bazıları kendilerini hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu sokağa attı. Yarışmada en fazla biber yiyen Hilmi Tonguç birinci olurken, Kerim Kaya ikinci, Ömer Faruk Zengin üçüncü ve Hikmet Karagöl ise 4'üncü oldu. Yarışma sonunda katılımcılara yaş pasta ikram edilip, acının etkisi giderilmeye çalışıldı.

        Yarışmayı ikinci bitiren Kerim Kaya, "Yaşadığım acılar kadar acı değildi ama çok acıydı" diyerek gözlerindeki yaşı sildi. Üçüncü Ömer Faruk Zengin ise "Fenerbahçe'den bile acı bu biberler" dedi.

        Grup üyelerinden Osman Kamacı, "Kış mevsimi sebebiyle turlara çıkamadığımız için akşamları eğlenceler düzenliyoruz. Bu akşam da dünyanın en acı biberini yeme yarışması düzenledik. Kazanan arkadaşımız Hilmi Tonguç oldu. Tebrik ediyoruz" diye konuştu.

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