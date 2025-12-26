Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Sezonun açıldığı Palandöken'de JAK'tan "görev başındayız" mesajı

        Sezonun açıldığı Palandöken Kayak Merkezi'nde jandarma arama kurtarma ekipleri kar motorları üzerinde yaptıkları gösteriyle "görev başındayız" mesajı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 13:55 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sezonun açıldığı Palandöken'de JAK'tan "görev başındayız" mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sezonun açıldığı Palandöken Kayak Merkezi'nde jandarma arama kurtarma ekipleri kar motorları üzerinde yaptıkları gösteriyle "görev başındayız" mesajı verdi.

        Her sezon yurt içi ve dışından binlerce turist ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

        Merkezde yaklaşık 2 bin 250 rakımdaki karakolda görevli timler, kayak yaparken düşüp yaralanan, kaybolan ve mahsur kalanların imdadına yetişiyor.

        Ekipler, sezonun açıldığı Palandöken'deki pistlerde ekip halinde kar motorlarıyla devriye atıp gövde gösterisi yaptı.

        Ayrıca ekipler, kayak yaparken Türk bayrağı açtı ve "görev başındayız" mesajı verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Altın ve gümüşte yeni rekorlar
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        Kırmızı ışıkta dehşet! Kaza değil katliam
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        2025 yılında bitkisel üretim geriledi, meyvede sert düşüş yaşandı
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu

        Benzer Haberler

        Doğu Anadolu için kar yağışı uyarısı
        Doğu Anadolu için kar yağışı uyarısı
        Yıldız Kardeşler Camii ibadete açıldı
        Yıldız Kardeşler Camii ibadete açıldı
        Yıllarca hafız yetiştiren 75 yaşındaki Osman hoca gençlerle yan yana ezber...
        Yıllarca hafız yetiştiren 75 yaşındaki Osman hoca gençlerle yan yana ezber...
        Doğuştan engelli Bengisu "panç nakışı" yaparak hayatına renk katıyor
        Doğuştan engelli Bengisu "panç nakışı" yaparak hayatına renk katıyor
        Pandemide maket yapımını öğrendi, 25 bin objeyle çocukluğunun geçtiği sinem...
        Pandemide maket yapımını öğrendi, 25 bin objeyle çocukluğunun geçtiği sinem...
        26 yıllık annelik hasreti Ada'yla son buldu, hayat ona babalık da yaptırdı
        26 yıllık annelik hasreti Ada'yla son buldu, hayat ona babalık da yaptırdı