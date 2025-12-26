Sezonun açıldığı Palandöken'de JAK'tan "görev başındayız" mesajı

Ayrıca ekipler, kayak yaparken Türk bayrağı açtı ve "görev başındayız" mesajı verdi.

Merkezde yaklaşık 2 bin 250 rakımdaki karakolda görevli timler, kayak yaparken düşüp yaralanan, kaybolan ve mahsur kalanların imdadına yetişiyor.

Her sezon yurt içi ve dışından binlerce turist ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi'nde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri, 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

