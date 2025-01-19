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        Erzurum'da atlı kızak şampiyonası

        TÜRKİYE Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 13:28 Güncelleme: 19.01.2025 - 13:31
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        Erzurum'da atlı kızak şampiyonası
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        TÜRKİYE Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada, Üç Hilal Atlı Spor Kulübü'nün sporcusu Ahmet Çalışkan birinci oldu.

        Atatürk Üniversitesi kampüsündeki futbol sahasında bu yıl birincisi düzenlenen Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası’na Erzurum, Kars ve Bursa'dan toplam 26 atlı kızakçı katıldı. Biri kadın, 5 hakemin yönettiği şampiyonada, heyecanlı anlar yaşandı. Başlangıç çizgisinde atlı kızakları bir araya getirilen ve tek tek çıkış verilen sporcular, 800 metrelik etapta bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşabilmek için yarıştı. 30 santimetrelik kar üzerindeki yarışmanın finalini Üç Hilal Atlı Spor Kulübü'nden Ahmet Çalışkan'ın jokeyliğini yaptığı 'Karaçocuk' kazandı.

        Gelensek Atlı Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak As Başkanı Ali Uzuncan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyon Başkanı Hakan Kazancı’ya ata sporunun bilinmesi ve gelişmesine yönelik gösterdikleri yoğun çabaları nedeniyle teşekkür etti. Geleneksel atlı kızak sporunu yaşatmak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Uzuncan, "Atlı kızak sporu doğanın gücünü ve insanın azmini bir araya getiren eşsiz bir deneyimdir. Her adım karın üzerinde bırakılan bir imza, her nefes özgürlüğe duyulan bir özlemdir. Atlı kızak buzun sessizliğinde yankılanan, atların nal sesleri özgürlüğün melodisidir. Adlı kızak karlı dağların bağlarında rüzgarla yarışan bir tutkudur. Atlı kızak doğanın beyaz örtüsü üzerinde atlarla yazılan bir destandır. Geleneksel atlı spor dalları federasyon olarak bu destanı 2025 yılı Avrupa Kış Sporları Başkenti ilan edilen Erzurum'umuzdan başlatmanın onurunu yaşıyoruz" diye konuştu.

        Şampiyonayı Vali Mustafa Çiftçi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacı Müftüoğlu, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyon Başkanı Hakan Kazancı, Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Genlik Spor Müdürü Levent Çakmur, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Yazıcı ve çok sayıda davetli izledi. Protokol, yarışmada ilk üçe giren sporculara kupalarını verdi.

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