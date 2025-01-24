'Otizmli ikizler', dünya şampiyonasına hazırlanıyor

ERZURUMLU otizmli ikiz milli kayakçılar Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül (20), Fransa'da 11-12 Mart 2025'te düzenlenecek 'Virtus Özel Sporcular Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'na Palandöken'de hazırlanıyor. Günde 4 saat antrenman yapan ikizlerin hedefi şampiyonluk.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Gençlik Spor Kulübü'nün lisanslı kayak sporcuları ikizler Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül, kayak antrenörleri Osman Darel ve kardeşi Türkiye Kayak Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Elkamer Darel eşliğinde hazırlanıyor. Denizden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 800 rakımında hocaları tarafından kendileri için özel olarak hazırlanan pistte kayan Bingül kardeşler, her gün 4 saat antrenman yaparak güç depoluyor. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden emekli mühendis Nesrin Kaya Bingül çiftinin çocukları olan Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül, her yıl katıldıkları şampiyonalarda birçok derece elde etti. Ayrıca jimnastikte Türkiye şampiyonlukları olan ikizler, 2022 yılında dünyada 'gelecek vadeden sporcular' olarak seçildi.

Erzurum'un işgalden kurtuluş tarihi olan 12 Mart'ta Fransa'nın Tignes kentinde düzenlenecek olan Virtus Özel Sporcular Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'nda Bingül kardeşlerin zafer elde edeceğini ifade eden Osman Darel, "Şampiyonaya 1 Aralık gününde başladık. Günde 4 saat olmak üzere 100 günde toplam 400 saat kayarak 10 Mart günü Fransa'ya gideceğiz. Şehrimizin kurtuluş tarihi olan 12 Mart'ta ikizlerimiz büyük bir zafere daha imza atacaktır. İkizlerimiz son olarak Polonya'da katıldıkları yarışmada Zeynep dünya üçüncüsü ve Avrupa ikincisi. Murat ise dünya dördüncüsü, Avrupa üçüncüsü oldu. 9 altın madalya ile Türkiye'ye dönen ve çok iyi bir eğitim alan otizmli ikizler sadece kayakta değil, jimnastik ve bisikletin yanı sıra çok iyi bir yüzücüler" diye konuştu.