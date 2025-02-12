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        AFAD'dan öğrencilere deprem, öğretmenlere yangın eğitimi

        ERZURUM İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenleri, Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere deprem, öğretmenlere de yangın anında yapılması gerekenleri anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 09:49 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:50
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        AFAD'dan öğrencilere deprem, öğretmenlere yangın eğitimi
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        ERZURUM İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü eğitmenleri, Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere deprem, öğretmenlere de yangın anında yapılması gerekenleri anlattı. Sınıf ve salonlarda yapılan bilgilendirme sonunda öğrenciler, senaryoya göre meydana gelen deprem sonrası çök-kapan-tutun uygulamasının ardından okulu boşaltırken, öğretmenler de aldıkları bilgilerle yangına müdahale etti.

        AFAD Erzurum İl Müdürlüğü, okullara yönelik eğitimlerini sürdürüyor. AFAD Eğitim Uzmanı Yasemin Gök başkanlığındaki 29 kişiden oluşan uzman eğitmenler Palandöken ilçesindeki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde afet farkındalık eğitimi yaptı. Yaklaşık 700 öğrencinin bulunduğu okulda sınıflara dağılan AFAD eğitmenleri afetler hakkında bilgi verdi ve olası deprem anında neler yapılması gerektiğini anlattı. Eğitmenler deprem anında uygulanması gereken çök-kapan-tutun taktiğini gösterdi. Sınıflardaki teorik bilginin ardından gerçekleştirilecek tatbikat senaryosu gereği çalan zille birlikte 700 öğrenci 3 dakika 25 saniye içerisinde 4 katlı binayı boşaltarak toplanma alanına gitti.

        ÖĞRETMENLERE YANGIN EĞİTİMİ

        AFAD eğitmenleri okulda görevli öğretmenlere de yangın söndürme konusunda ders verdi. Konferans salonunda toplanan öğrencilere yangına yapılacak müdahale yöntemlerini anlatan eğitmen Bülent Kan, elektrik ve yağ yangınlarına suyla müdahale edilmemesi gerektiğini anlattı. Okul bahçesinde toplanan öğretmenler, eğitmenlerin nezaretinde yangın tüpüyle alevlere müdahale yöntemini öğrendi.

        DERS ZİLİNİ DEPREM ANI KABUL ETTİK

        AFAD Eğitim Uzmanı Yasemin Gök, 24 sınıfı bulunan okula 29 görevliyle eğitim verdiklerini söyledi. Eğitmenlerin, her bir şubede ders anlatır gibi afet ve acil durumlarda ne yapılması konusunda bilgi verdiğini ifade eden Gök, "Eğitmenler, sınıflarda afet öncesi, afet anı ve sonrasında ne yapılması gerektiğini öğretti. Ders zilini deprem anı olarak kabul ettik. Öğrencilerle beraber çök, kapan tutun hareketi yaptık. 30 saniye sonra yani depremin bitmesinden sonra tahliye işlemini gerçekleştirdik. Toplanma alanlarına gittik. Öğretmen ve eğitmen arkadaşlarımızla içerde herhangi bir öğrenci kalmamasına dikkat ettik" diye konuştu.

        Öğretmenlere de yangınla alakalı bilgiler verdiklerini söyleyen Yasemin Gök, "Yangın öncesinde almaları gereken tedbirler ile yangın anında yapabilecekleri konusunda bilgilendirmede bulunduk. Öğretmenlerimize yangın söndürme cihazını nasıl kullanacaklarını gösterdik" dedi.

        Galeri
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        Galeri
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