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        Erzurum'da renkli kış festivali

        ERZURUM'un Çat ilçesinde düzenlenen Gelenekten Geleceğe Kış Festivali'nde renkli görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 17:23 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:23
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        Erzurum'da renkli kış festivali
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        ERZURUM'un Çat ilçesinde düzenlenen Gelenekten Geleceğe Kış Festivali’nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Festivalde 'Babalar ve oğulları' kızak yarışması yapıldı.

        2025 (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) EİT Turizm Başkenti seçilen Erzurum'da, kent merkezi ve ilçelerinde yıl boyu çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklerden biri kent merkezine 52 kilometre uzaklıktaki Çat ilçesinde yapıldı. Yöre halkının yoğun ilgi gösterdiği, 'Gelenekten Geleceğe Kış Festivali'ne protokol, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan İlçe Kaymakamı İrem Baha Yağan, "Çat'a geldiğimde huzur içerisindeydim. Bunun en büyük sebebi sizlerdiniz; değerli kurum amirlerimiz, vatandaşlarımız, muhtarlarımız. Sizlerle beraber bir şeyler yapabilmenin umudu içerisindeydim. Bunları da sanıyorum başarmış durumdayız. Görüyoruz ki hepimiz kutlu bir coşku içerisindeyiz. Gelenekten Geleceğe Kış Festivalimizin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        Hava sıcaklığının eksi 8 dereceyi bulduğu etkinlikler halk oyunları gösterisi ile başladı. Festivalin başlamasını beklerken üşüyen öğrenci ve öğretmenlerden bazıları yakılan ateşin etrafında toplanırken, bazıları da halay çekerek ısınmaya çalıştı.

        Çat Yatılı Bölge Ortaokulu Sınıf Öğretmeni Şeymanur Çektir, "Festival için geldik. Hava soğuk olduğu için çocuklarla halay eşliğinde ısınma çalıştık. Hem eğlendik hem de ısındık" diye konuştu. Protokol, odun ateşinde kaynatılan ve içerisinde çeşitli baharat ve pekmez karışımı ile elde edilen 'Çat harmanı' içeceğini katılımcılara ikram etti. İkram ve gösterinin ardından yarışmalara geçildi. Hazırlanan pistte kızak milli takımı ile birlikte kayak ve snowboard sporcuları gösteri yaptı. Gösterinin ardından geleneksel kızakla babalar ve oğullar yarıştı. 20 baba ve oğlun katıldığı kızak yarışında 1’inciliği Recep Köse ve oğlu Ali Yusuf kazandı.

        Renkli görüntülerin oluştuğu festivalde oğlu ile 1’inciliği elde ederek kupa alan Recep Köse, "Çok heyecanlıydık, çok enerjiktik. Çok zevk aldık. İnşallah seneye de 1’inci olacağız" dedi.

        Yöresel lezzetlerden oluşan ikram çadırı ile kış temalı maket atölyesini gezen protokol ve katılımcılar programın finalinde halay çekerek gönüllerince eğlendi.

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