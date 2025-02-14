2 bin 500 rakımda voleybol heyecanı

AVRUPA'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip, kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Palandöken, kayak tutkunlarının yanı sıra sporcuları da ağırlıyor. Palandöken Dağı'nın 2 bin 500 rakımındaki acemi pistinin başlangıç noktasında organize edilen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası'na 13'ü kadın, 13'ü erkek takımı olmak üzere 150 sporcu katılıyor. Sporcular, hava sıcaklığının eski 10 derece olduğu bölgede hem soğukla hem de zaman zaman tipi şeklinde yağan karla mücadele veriyor.

Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'e ilgi, her geçen sezon artıyor. Erzurum Havalimanı'na 15, kent merkezine 5 dakika uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi’ndeki otellerin doluluk oranı özellikle hafta sonları yüzde 90'lara ulaşıyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de, en uzunu 14 kilometre olmak üzere 40'a yakın pist bulunuyor.

IŞIKLANDIRILAN PİSTLERDE GECE KAYAĞI

Avrupa'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip Palandöken'de, Uluslararası Kayak Federasyonu (FİS) tarafından tescillenmiş özel yarış pistlerinin yanı sıra özel ve adrenalin içerikli pistler de yer alıyor. Buz tırmanışının da gerçekleştirildiği kayak merkezinde, aydınlatılan pistler sayesinde gece saatlerinde kayak ve snowboard da yapılabiliyor. Kayak yapmasını bilmeyenlerse yine acemi pistinde karın keyfini kızakla çıkarıyor.

SPORCULARIN SOĞUKLA İMTİHANI

Diğer yandan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Kar Voleybolu Şampiyonası da Erzurum'da sürüyor. Palandöken Dağı'nın 2 bin 500 rakımındaki acemi pistinin başlangıç noktasında organize edilen şampiyonaya 13'ü kadın, 13'ü erkek takımı olmak üzere 150 sporcu katılıyor. Sporcular, hava sıcaklığının eski 10 derece olduğu bölgede hem soğukla hem de zaman zaman tipi şeklinde yağan karla mücadele veriyor.

DÜNYA KAR VOLEYBOLU MART AYINDA ERZURUM'DA

Erzurum Voleybol İl Temsilcisi Ragıp Koçak, "Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 10-14 Şubat tarihleri arasında kar voleybolu turnuvası düzenlendi. 13 erkek, 13 kadın takımıyla 150 sporcu Palandöken'deki turnuvaya katılıyor. Sporcular Palandöken'de hem müsabakalara çıkıyor hem kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıyorlar. Burada hem sportif hem de kültürel aktiviteler yapıyorlar. Müsabakalar kıran kırana oynanıyor. Eksi 10 derecede, Antalya, İzmir gibi sıcak yerlerden gelip, burada karda voleybol oynuyorlar. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun organizesinde 11 ayrı disiplinde yarışlar var. Kayak, buz hokeyi, körling, buz tırmanışı, snowboard, Alp disiplini gibi dallarda yarışlar var. Kar voleybolu da onlardan birisi. Kar voleybolu Erzurum'da artık yerelden çıktı. Ulusal ve uluslararası turnuvalar organize ediyoruz. Geçen yıl Avrupa Kar Voleybolu Şampiyonası'nı yaptık. Bu yıl 10-14 Mart tarihleri arasında Dünya Kar Voleybolu'na ev sahipliği yapacağız" diye konuştu.