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        Palandöken'de kayakçılara kapalı olan alana çığ düştü (4)

        VALİÇİFTÇİ: KAYAĞA YASAKLI ALANErzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken'de düşen çığa ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:32
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        Palandöken'de kayakçılara kapalı olan alana çığ düştü (4)
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        VALİÇİFTÇİ: KAYAĞA YASAKLI ALAN

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken'de düşen çığa ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Çiftçi, "Palandöken Dağı’nda 11.30 sularında bir çığ hadisesi yaşanmıştır. Olayın meydana gelmesiyle birlikte olay yerine jandarma arama kurtarma, büyükşehir belediyesi ekipleri müdahale etmiştir. AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etmişlerdir. Yapılan çalışmalar neticesinde herhangi bir yaralanan ölen olmadığını tespit ettik. Olayın meydana geldiği alan Yusuf’un Deresi tabir edilen kayak yapmaya kapalı bir alan. Kayak merkezi dışında kayağa yasaklı bir alan. Bununla ilgili Ejder 3200 firmamız gerekli levha ve uyarılar yapmıştır. Palandöken Kayak Merkezi ve Konaklı'da 86 kilometre pistimiz var. Burada güvenli bir şekilde kayak yapılabilir. Bütün kayakseverleri tedbir aldığımız güvenli pistlerde kayak yapmaya davet ediyorum. Bu bölgelerde Büyükşehir Belediyemiz, Ejder 3200 şirketimiz kontrollü patlatma yaparak çığ düşürüyor. Çığ riskini yakalanmamaları için gerekli çalışmalar yapıyorlar. Bugün de sabah saatlerinde 4 ayrı yerde bununla ilgili çalışmaları yaptılar. Açık olan pistlerde sıkıntı yok, risk yok. Güvenle kayak yapabilirler. Bizim kayağa yasaklı alan ilan ettiğimiz, uyarı levhalarını astığımız yerlere lütfen girmesinler" diye konuştu.

        CEZA UYGULANDI

        Yusuf’un Deresi'nde kayak yapan 4 kişiye gereken idari yaptırımın uygulandığını belirten Vali Çiftçi, "Yusuf’un Deresinde, kayağa yasaklı alanda kayak yapan 3 vatandaşımız ile bir yabancıyı jandarma arama kurtarma ekiplerimiz tespit etti. Onlara gerekli idari müeyyide uygulandı. Niyetimiz kimseye idari para cezası kesmek değil ama hem kendi güvenlikleri açısından hem de Palandöken Kayak Merkezi’nin güvenliği açısından yasak olan alanlarda kayak yapılmasını istemiyoruz" dedi. (DHA

        Salih TEKİN/ERZURUM,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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