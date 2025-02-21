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        Erzurum'da yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı

        ERZURUM'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada çoğu üniversite öğrencisi, 37 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:44 Güncelleme: 21.02.2025 - 13:50
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        Erzurum'da yolcu otobüsü devrildi: 37 yaralı
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        ERZURUM'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada çoğu üniversite öğrencisi, 37 kişi yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Kaza, saat 03.30 sıralarında Horasan ilçesi yakınlarındaki Velibaba mevkisinde meydana geldi. Gültekin Yolcu'nun (62) kontrolünü yitirdiği 34 KKC 356 plakalı yolcu otobüsü, bariyere çarpıp yoldan çıktıktan sonra takla atarak karlı arazide yan yattı. Kazada otobüste bulunan 37 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzurum'daki Şehir ve Atatürk Üniversitesi hastanelerinde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kafkas Üniversitesi öğrencisi olduğunu ve Kars'a gittiğini söyleyen Batmanlı Zehra Ağrı, "Otobüs Batman'dan Ardahan'a gidiyordu. Biz Erzurum'u geçip Kars'a giderken Horasan ilçesinde kaza geçirdik. Araçta toplam 37 yolcu vardı. 4-5 takla attık. Araçta iki amca vardı, gerisi hep öğrenciydi" diye konuştu.

        Kaza anında uyuduğunu söyleyen Gülizar Kara ise "Arabadan fırladım. Çok korktuk, şükür hepimiz iyiyiz. Olayın şokunu atlatıp yardım istedik" dedi.

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