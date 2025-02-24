Çığ bölgesinde kayak yapan ve kask takmayan 12 kişi dron kamerasıyla tespit edildi

ERZURUM Palandöken Kayak Merkezi'nde denetimlerini sürdüren jandarma, çığ bölgesinde kayak yapan 10, kask takmayan 2 kişiyi dron kamerasıyla tespit etti. Jandarma, 12 kişiye idari yaptırım uyguladı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ tehlikesi bulunan yasaklı bölgeler İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri tarafından dron kameralarıyla izleniyor. Çığ tehlikesi bulunan bölgelerde kayak yapan ya da kask takmayan kayakçıları tek tek tespit ediyor. JAK timlerinin yaptığı dron kamerası takibinde bir hafta içerisinde çığ tehlikesi bulunan yasaklı bölgede kayak yapan 10 kişi ile kask takmayan 2 kişiye idari yaptırım uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kayakseverlerin güvenli kayak için yasaklı bölgelere girmemeleri ve kask takma zorunluluğuna uymaları büyük önem taşımaktadır. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşlarımızın huzur ve güvenlik içerisinde zaman geçirmelerini sağlamak maksadıyla gereken tedbirlerin alınmasına devam edilecektir" denildi.