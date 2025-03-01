Palandöken heyecanı uyutmadı

Erzurum'un Köprüköy ilçesi kırsal Kayabaşı Mahallesi’nde eğitim-öğretim gören 25 ortaokul öğrencisi, Palandöken Kayak Merkezi'ne gidecekleri günün gecesini uykusuz geçirdi. Öğrenciler, Atatürk Üniversitesi'nin, 'Dağa yağan kar taneleri' projesi kapsamında Erzurum'a davet edildi. Öğretmenlerinin, 'Yarın Palandöken'e gidiyoruz' sözleriyle büyük heyecan yaşadıklarını anlatan öğrenciler, hayatlarında ilk kez geldikleri Palandöken'de, Kayak Öğretmenleri Derneği'nin eğitmenlerinden kayak dersi aldı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken, çoğu köylerinden ilk kez çıkan kırsal Kayabaşı Mahallesi’ndeki 25 ortaokul öğrencisini ağırladı. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve paydaşları, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanlığı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ejder A.Ş. 3200, Palandöken Kayak Öğretmenleri Derneği'nin, hayatında Palandöken kayak tesislerini görmemiş ve hiç kayak yapma şansı olmamış Köprüköy Kayabaşı Ortaokulu öğrencilerine yönelik yaptığı 'Palandöken'e yağan kar taneleri (Dağa yağan kar taneleri)' adlı proje, çocukları hem heyecanlandırdı hem de sevindirdi. Atatürk Üniversitesi tarafından 25 öğrenci, minibüslerle öğretmenleriyle mahalleden alınıp Erzurum'a getirildi. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 500 rakımındaki getirilen öğrencilere, burada tek tek kayak kıyafetleri giydirilip, eğitmenler tarafından acemi pistinde kayak eğitimi verildi. Büyük heyecan ve mutluluk içinde ilk kez gördükleri Palandöken'de kayak yapan öğrenciler, kaymakta güçlük çeken ya da düşen arkadaşlarına bazen kahkahayla güldü, bazen de tezahürat yaparak cesaretlendirdi.

BULUŞMALAR DEVAM EDECEK

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, Erzurum'un 2025 yılı Turizm Başkenti ilan edilmesiyle birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun öncülüğünde YÖK'ün başlattığı sporcu dostu kampüse aday bir üniversite olduklarını vurguladı. Bir taraftan Erzurum'un tanıtımına katkı sağlarken diğer taraftan Erzurum'da yaşayıp Palandöken Kayak Merkezi’ni hiç görmeyen, ayağına kayak takmamış, bu imkanları yaşayamamış ilçe ve kırsal mahalledeki öğrencileri dağla buluşturduklarını belirten Yazıcı, "Öğrencilerimizi Palandökenle buluştururken içlerinden çıkabilecek yetenekleri de arıyoruz. Ayrıca aynı proje kapsamında şehit ve gazi çocuklarımızı Palandöken tesislerinde kayak eğitimiyle buluşturacağız. Projenin üçüncü ayağında ise üniversitemizde okuyup, hiç kayak yapmamış, ekonomik durumu düşük öğrencileri belirledik. Onlara da 40 kişilik grup olarak kayak eğitimi vereceğiz" diye konuştu.