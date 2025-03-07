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        Turistik Doğu Ekspresi'nin Erzurum geçişi, dronla görüntülendi

        ANKARA-Karsarasında yolcu taşıyan Turistik Doğu Ekspresi'nin karla kaplı Erzurum geçişi, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 17:21 Güncelleme: 07.03.2025 - 17:25
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        Turistik Doğu Ekspresi'nin Erzurum geçişi, dronla görüntülendi
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        ANKARA-Karsarasında yolcu taşıyan Turistik Doğu Ekspresi'nin karla kaplı Erzurum geçişi, dronla görüntülendi.

        Erzurum Valiliği Basın ve Halk İlişkiler Müdürlüğü çalışanları, Turistik Doğu Ekspresi'nin geçişini takip etti. Kars sınırından geçerek Horasan ilçesi ile birlikte Erzurum sınırlarına giren trenin makinist bölümünden geçişi görüntüleyen ekip, ekspres ile karla kaplı manzaraları kayıt altına aldı. Yerleşim birimlerini tek tek geçip, Erzurum İstasyonu'na yanaşan treni anbean görüntüleyen kameramanlar, ekspresin tarihi köprüler üzerinden geçişini de çekti. Yoğun kar yüzünden rayların bile kaybolduğu yolda ilerleyen treni Aşkale-Erzincan sınırına kadar takip eden Basın ve Halk İlişkiler Müdürlüğü, güzel manzaranın görüntülerini paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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