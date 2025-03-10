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        Erzurum Valisi Çiftçi: Belgesi olmayan 11 otel işletmesini kapattık

        ERZURUM Valisi Mustafa Çiftçi, "Şehir içinde 20 tane otelde denetleme yaptık.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 15:31 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:35
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        Erzurum Valisi Çiftçi: Belgesi olmayan 11 otel işletmesini kapattık
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        ERZURUM Valisi Mustafa Çiftçi, "Şehir içinde 20 tane otelde denetleme yaptık. Bunlardan şartları taşımayan herhangi bir şekilde Turizm İşletme Belgesi veya Basit Konaklama Belgesi olmayan 11 tane işletmeyi kapattık. Faaliyetlerine son verdik" dedi.

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen aylık asayiş toplantısı sonrası değerlendirmede bulundu. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı ve Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'ın da katıldığı toplantıda kentin asayişine yönelik bilgiler veren Vali Çiftçi, geçen yılın ocak-şubat dönemine göre bu yılın aynı döneminde hem kişilere karşı hem mal varlığına karşı hem de devlete ve millete karşı işlenen suçlarda gerileme olduğunu söyledi.

        PALANDÖKEN'DE DENETİMLER SÜRÜYOR

        Bolu Kartalkaya'da, 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın sonrası Erzurum'da bir komisyon oluşturduklarını belirten Vali Çiftçi, "Vali yardımcımızın başkanlığında denetleme komisyonu kurduk. İlimizdeki bütün konaklama tesislerini gözden geçirelim istedik. Şehir içinde 20 tane otelde denetleme yaptık. Bunlardan şartları taşımayan herhangi bir şekilde Turizm İşletme Belgesi veya Basit Konaklama Belgesi olmayan 11 tane işletmeyi kapattık. Faaliyetlerine son verdik. Belediyelerimiz mühürlemelerini yaptılar. Bundan sonra da denetlemelerimizi devam ettireceğiz. Palandöken Kayak Merkezi'nde 11 tane Turizm İşletme Belgeli tesis var. Bunların da şu anda halen denetimleri devam ediyor. Bunların gerek yangın denetimleriyle ilgili olsun gerekse teknik denetimlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onlar da neticelendiğinde belki bir sonraki toplantıda sizlerle paylaşacağız" dedi.

        BAŞIBOŞ KÖPEKLER SORUNU

        Başıboş köpeklere ilişkin de konuşan Vali Çiftçi, şunları söyledi:

        "Şubat ayı içerisinde vali yardımcımızın başkanlığında olağanüstü bir toplantı düzenledik. Kanuna göre yılda 4 defa, her 3 ayda bir toplantı yapılması gerekiyor. Ocak ayı içerisinde bir toplantı yapılmıştı, başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili. Fakat şubat ayı içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın bir genelgesi üzerine olağanüstü bir toplantı düzenledik. Bununla ilgili alınması gereken tedbirleri belediyelere bildirdik. Nüfusu 25 bini aşan belediyelere kanun bir yükümlülük yüklüyor. İlimizde kapsama giren Horasan, Pasinler, 3 tane merkez belediyemiz ve büyükşehir belediyesi var. Konu hassas. Bir vatandaşımızın canına, malına herhangi bir halel geldiğinde bundan vicdan azabı duyuyoruz. Kimsenin başına böyle bir şey gelsin istemiyoruz. Onun için tedbirleri sıkılaştıracağız."

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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