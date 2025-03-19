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        Cinayet davasında baba beraat etti; oğlu 33 yıl 9 ay hapis cezası aldı

        ERZURUM'da kız kardeşini rahatsız ettikleri gerekçesiyle kavga ettiği Soner Yurdigül'ü (26) öldürüp, kardeşi Serdar Yurdigül'ü (23) ağır yaralayan İlhami Akın (22), toplam 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:43 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:45
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        Cinayet davasında baba beraat etti; oğlu 33 yıl 9 ay hapis cezası aldı
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        ERZURUM'da kız kardeşini rahatsız ettikleri gerekçesiyle kavga ettiği Soner Yurdigül'ü (26) öldürüp, kardeşi Serdar Yurdigül'ü (23) ağır yaralayan İlhami Akın (22), toplam 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Oğlunu azmettirdiği iddiasıyla yargılanan Sedat Akın (41) ise beraat etti.

        Olay, 21 Nisan 2022'de Palandöken ilçesinde meydana geldi. İlhami Akın, iddiaya göre kız kardeşine mesaj göndererek rahatsız eden komşuları Soner ve Serdar Yurdigül'ü çıkan kavgada tabanca ile vurdu. Soner Yurdigül hayatını kaybetti, kardeşi Serdar Yurdigül ağır yaralandı. Serdar Yurdigül tedavisi sonrası taburcu edilirken, soruşturmanın ardından İlhami Akın ile babası Sedat Akın hakkında dava açıldı. Dava yaklaşık 3 yıldır Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürerken, tutuklu baba Sedat Akın 11 Mart'ta tahliye edildi.

        BABAYA AZMETTİRME SUÇLAMASI

        Davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya; tutuklu sanık İlhami Akın SEGBİS aracılığı ile katılırken, Sedat Akın ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, duruşmada mütalaasını sundu. Mütalaada; İlhami Akın hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istendi. Baba Sedat Akın hakkında da kardeşlere yönelik 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Savcı ayrıca Serdar Yurdigül hakkında İlhami Akın'a yönelik 'Kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istedi.

        'KARARI İSTİNAFA TAŞIYACAĞIZ'

        Son sözü sorulan İlhami Akın, pişman olduğunu söyledi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, İlham Akın'ı toplam 33 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum etti. Sedat Akın ise 'delil yetersizliği' gerekçesiyle beraat etti. 'Kasten yaralama' suçlamasıyla yargılanan Serdar Yurdigül'ün de beraatine karar verildi.

        Yurdigül ailesinin avukatı Ekrem İçoğlu, verilen kararın haksız olduğunu, dosyada Sedat Akın'ın cezalandırılması için fazlasıyla delil bulunduğunu belirterek, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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