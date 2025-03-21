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        Üniversiteli gençler, ilk kez çıktıları Palandöken'de kayak heyecanını yaşadı

        ERZURUM, Atatürk Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde okuyan öğrenciler, Spor Bilimleri Fakültesi'nin, 'Kardan Umutlar' projesi kapsamında ilk kez çıktıkları Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın heyecanını yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:08 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:15
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        Üniversiteli gençler, ilk kez çıktıları Palandöken'de kayak heyecanını yaşadı
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        ERZURUM, Atatürk Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde okuyan öğrenciler, Spor Bilimleri Fakültesi'nin, 'Kardan Umutlar' projesi kapsamında ilk kez çıktıkları Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın heyecanını yaşadı. Eğitmenlerin acemi pistinde kayak eğitimi verdiği öğrencilerden Nisa Sarı, "Erzurum'da yaşıyorum ama her gün uzaktan gördüğüm Palandöken'i gezme ve kayak yapma fırsatı bulamamıştım. Bu güzel duyguyu 20 yaşında tatmış oldum" dedi.

        Üniversiteli gençler, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin, 'Kardan Umutlar' projesi kapsamında otobüslerle kent merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne götürüldü. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve paydaşları, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şube Başkanlığı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ejder A.Ş. 3200, Palandöken Kayak Öğretmenleri Derneği'nin, hayatında Palandöken kayak tesislerini görmemiş ve hiç kayak yapma şansı olmamış üniversite öğrencilerine yönelik yaptığı proje, gençleri hem heyecanlandırdı hem de sevindirdi. Yurtlarından alınan 35 öğrenci, minibüslerle, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 500 rakımındaki alana getirildi. Burada tek tek kayak kıyafetleri giydirilen öğrencilere, eğitmenler tarafından acemi pistinde kayak eğitimi verildi. Öğrenciler, ilk kez gördükleri Palandöken Kayak Merkezi'nde heyecanla kayak yaptı.

        Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, Erzurum'un 2025 yılı Turizm Başkenti ilan edilmesiyle Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun öncülüğünde YÖK'ün başlattığı sporcu dostu kampüse aday bir üniversite olduklarını vurguladı. Erzurum'un tanıtımına katkı sağlandığını ifade eden Yazıcı, kentte yaşayıp Palandöken Kayak Merkezi’ni hiç görmeyen ilçe ve kırsal mahalledeki öğrencileri de dağla buluşturduklarını belirterek, "Spor Bilimleri Fakültesi olarak 'Kardan Umutlar' projesi çerçevesinde Palandöken dağını görmemiş, hayatında ayağına hiç kayak takmamış, kayak yapmamış gelir düzeyi düşük öğrencilerimize bu heyecanı, mutluluğu yaşatmak ve kayak eğitimi verip onların da ilerideki hayatlarında bu spor branşını öğrenmeleri amacıyla bir proje düzenledik. Bu projemizin ikinci ayağı. Öncesinde Köprüköy ilçesinin kırsal Kayabaşı İlköğretim Okulu öğrencilerine yapmıştık. Bu projemizin üçüncü ayağında da şehit ve gazi ailelerimizin çocuklarına aynı projeyi gerçekleştireceğiz. Çocuklar çok mutlular, dün ilk kez kayak eğitimimize başladık. Bugün kaymaya başladılar. Heyecanlarının tarifi olmaz. Onların heyecanlanması bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor" diye konuştu.

        ‘PALANDÖKEN’E HİÇ ÇIKMADIM’

        Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Nalan Kaplan, "Bugün kayak etkinliğine geldik. Bizim için çok güzel geçti. Trabzonluyum daha önce Palandöken'e hiç çıkmadım. Proje sayesinde kayakla kaymayı öğreneceğim" dedi.

        Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Öğretmenliği öğrencisi Nisa Sarı ise "Erzurum'da yaşıyorum ama her gün uzaktan gördüğüm Palandöken'i gezme ve kayak yapma fırsatı bulamamıştım. Hocalarım sayesinde arkadaşlarımla Palandöken'de kayak yaparak bu güzel duyguyu 20 yaşında tatmış oldum" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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