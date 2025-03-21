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        Down sendromlu Kısmet'in iş hayali gerçek oldu

        ERZURUM'unŞenkaya ilçesinde yaşayan Down sendromlu Kısmet Pala (27), hayalini kurduğu iş hayatına kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 17:16 Güncelleme: 21.03.2025 - 17:20
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        Down sendromlu Kısmet'in iş hayali gerçek oldu
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        ERZURUM'unŞenkaya ilçesinde yaşayan Down sendromlu Kısmet Pala (27), hayalini kurduğu iş hayatına kavuştu. İŞKUR İşgücü Uyum Programı kapsamında Şenkaya Kaymakamlığı'nda göreve başlayan Pala, çok mutlu olduğunu söyledi.

        Şenkaya ilçesinde yaşayan Naciye-Gülyay Pala çiftinin 7 çocuğundan biri olan Down sendromlu Kısmet Pala, kaymakamlığa müracaat ederek iş talebinde bulundu. Hayallerini gerçekleştirmek için çalışması gerektiğini belirten Pala'nın bu talebi olumlu karşılandı. Pala, Şenkaya Kaymakamlığı ile İŞKUR tarafından imzalanan protokolle uygulanan 'İŞKUR İşgücü Uyum Programı' kapsamında işe alındı. Kaymakamlık girişinde görevlendirilen Pala, gelen vatandaşları güler yüzüyle karşılıyor ve kolonya dökerek, şeker ikramında bulunuyor. İşini severek yapan Pala, vatandaşların da ilgi ve sevgisiyle karşılanıyor.

        'ÇOK DUA EDİYORUM'

        Kızının daha önceden işsizlik yüzünden stres yaptığını, tırnaklarını yediğini belirten anne Naciye Pala, "Kızım işe alınınca büyük bir mutluluk yaşadı. Çok mutlu ve huzurlu bir şekilde işe gidip geliyor. Bütün stresinden arındı. Telefonuyla bile uğraşmıyor" dedi. İşe girdiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Kısmet Pala, "Kaymakamımızı çok seviyorum. Allah razı olsun. Çok dua ediyorum" dedi.

        'ONUNLA BİRLİKTE BİZ DE ÇOK MUTLUYUZ'

        Kaymakam Abdullah Kurt ise "Kalbinin güzelliğini bayrak ve insan sevgisiyle ziyadeleştirmiş Kısmet'i, ilçemizdeki törenlerde bizi yalnız bırakmadığı günlerde tanıdık. Bayrak sevgisi üst düzey. Sürekli bayrağımızı selamlarken gördük. Kısmet'in bizden iş talebi oldu. Hayalleri olduğunu ve gerçekleştirmek için çalışmaya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Biz de İŞKUR'la uyguladığımız program kapsamında Kısmet'i istihdam ettik. Onunla beraber olduğumuz için çok mutluyuz. Çalışma yerini belirlerken, bayrak sevgisini göz önünde bulundurarak kaymakamlık girişinde konumlandırdık. Şunu arzuladık, gerek çalışma arkadaşlarımız, gerekse hizmet almaya gelenler evvela Kısmet'i selamlasınlar istedik. Çok güzel geri dönüşler aldık. Kısmet'i çok mutlu görüyoruz. Onunla birlikte biz de çok mutluyuz" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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