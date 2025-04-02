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        Otizmli Betül ile Enise, Türkiye Jimnastik Şampiyonası'na hazırlanıyor

        OTİZMLİBetül Okutucu (15) ile Enise Ahıskalıoğlu (10), 2025'te yapılacak Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonası'na hazırlanıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 11:04 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:04
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        Otizmli Betül ile Enise, Türkiye Jimnastik Şampiyonası'na hazırlanıyor
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        OTİZMLİBetül Okutucu (15) ile Enise Ahıskalıoğlu (10), 2025'te yapılacak Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonası'na hazırlanıyor. Özel Sporcular Jimnastik Milli Takım Antrenörü İsmail Güler yönetiminde çalışan sporculara aileleri de büyük destek oluyor.

        Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü'nün lisanslı sporcuları olan Betül Okutucu ve Enise Ahıskalıoğlu, Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonası'na hazırlanıyor. 2019'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda jimnastik branşında altın madalya alan Betül Okutucu ile kayak ve yüzmenin yanında 4 yıl önce başladığı jimnastikte büyük başarı yakalayan Enise Ahıskalıoğlu, antrenörü İsmail Güler'le haftanın 4 günü çalışıyor. Atlama masası, yer aleti, asimetrik kız paraleli ve denge aletinde yarışacak olan Betül ile Enise, antrenmanlarını sürdürüyor.

        'HOBİ OLARAK SPOR YAPANLAR DA VAR'

        Sporcuların antrenörlüklerini yapan Özel Sporcular Jimnastik Milli Takım Antrenörü İsmail Güler, Betül'ün 2019'da şampiyon olduğunu hatırlatarak, Enise'nin de 2025 yılı içerisinde yapılması planlanan şampiyonada başarılı olacağına inandığını söyledi. İki sporcunun da yarışmada yer alan 4 aleti başarıyla yaptıklarını söyleyen Güler, haftada 4 gün, günde 2 saat süren çalışmalarında şampiyonaya hazırlandıklarını ifade etti. Güler, "Şampiyonaya hazırlanan öğrencilerimin yanı sıra hobi olarak spor yapanlar da var. Onların sosyalleşmesi için gruplarla birlikte çalıştırıyoruz" dedi.

        SPORLA MOTOR BECERİLERİ GELİŞTİ

        Yarışmaya hazırlanan otizmli sporculara en büyük desteği aileleri veriyor. 2 yaşında otizm tanısı konulan kızının kayak ve yüzmeden sonra jimnastiğe başladığını belirten Elif Oral Ahıskalıoğlu, "Kızım da aynı zamanda hiperaktiflik var. Sporla ilgilenmesi, spor yapması çok iyi geldi. Takıntıları çok fazla ileri düzeydeydi. Sporla birlikte vaktini daha iyi geçirmeye başladı. Motor becerilerinde daha da ilerleme olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

        'BÖYLE BİR BAŞARI BEKLEMİYORDUK'

        Otizmli olan kızını sporla desteklediklerini belirten Mehmet Akif Okutucu ise 6 yıldır profesyonel olarak jimnastik yaptığını söyledi. Kızının 2019'da yapılan şampiyonada altın madalya aldığını hatırlatan Okutucu, "Böyle bir başarı beklemiyorduk. İsmail hocanın emeği çok fazla. Hocamızın inanması bizleri desteklemesiyle bu aşamalara geldik" dedi.

        'ÇOCUKLARIMIZA FIRSAT VERİN'

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Aykut da "Özel gereksinimli bireylerimize, çocuklarımıza sosyal, sanatsal, sportif anlamda imkanlar verildiğinde ne kadar bir gelişim gösterdiklerini görüyoruz. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler ailesi olarak tüm özel çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımıza fırsat verin, imkan verin ve destek olun lütfen" diye konuştu.

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