Otizmli Betül ile Enise, Türkiye Jimnastik Şampiyonası'na hazırlanıyor

OTİZMLİBetül Okutucu (15) ile Enise Ahıskalıoğlu (10), 2025'te yapılacak Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonası'na hazırlanıyor. Özel Sporcular Jimnastik Milli Takım Antrenörü İsmail Güler yönetiminde çalışan sporculara aileleri de büyük destek oluyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü'nün lisanslı sporcuları olan Betül Okutucu ve Enise Ahıskalıoğlu, Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonası'na hazırlanıyor. 2019'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda jimnastik branşında altın madalya alan Betül Okutucu ile kayak ve yüzmenin yanında 4 yıl önce başladığı jimnastikte büyük başarı yakalayan Enise Ahıskalıoğlu, antrenörü İsmail Güler'le haftanın 4 günü çalışıyor. Atlama masası, yer aleti, asimetrik kız paraleli ve denge aletinde yarışacak olan Betül ile Enise, antrenmanlarını sürdürüyor.

'HOBİ OLARAK SPOR YAPANLAR DA VAR'

Sporcuların antrenörlüklerini yapan Özel Sporcular Jimnastik Milli Takım Antrenörü İsmail Güler, Betül'ün 2019'da şampiyon olduğunu hatırlatarak, Enise'nin de 2025 yılı içerisinde yapılması planlanan şampiyonada başarılı olacağına inandığını söyledi. İki sporcunun da yarışmada yer alan 4 aleti başarıyla yaptıklarını söyleyen Güler, haftada 4 gün, günde 2 saat süren çalışmalarında şampiyonaya hazırlandıklarını ifade etti. Güler, "Şampiyonaya hazırlanan öğrencilerimin yanı sıra hobi olarak spor yapanlar da var. Onların sosyalleşmesi için gruplarla birlikte çalıştırıyoruz" dedi.