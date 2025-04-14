Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Şehit Tokyürek'in naaşı Erzurum'a getirildi

        PENÇE- Kilit Harekatı'nın Metina Bölgesi'nde 7 Temmuz 2022 günü şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in (32) naaşı ulaşılarak Erzurum'a getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 22:37 Güncelleme: 14.04.2025 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Tokyürek'in naaşı Erzurum'a getirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        PENÇE- Kilit Harekatı'nın Metina Bölgesi'nde 7 Temmuz 2022 günü şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in (32) naaşı ulaşılarak Erzurum'a getirildi.

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde oturan Lütfiye (59)- Süleyman Tokyürek (65) çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in cenazesi, İstanbul'dan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Türk Yıldızları uçağıyla saat 21.45'te Erzurum'a getirildi. Yaklaşık 3 yıl önce Şehit olan Tokyürek için karşılama töreni düzenlendi. Törene, Erzurum protokolü ile askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehit askerin babası Süleyman, annesi Lütfiye Tokyürek ile kardeşleri ve yakınları katıldı.

        Erzurum Askeri Havalimanı'ndaki törende saygı duruşunun ardından şehit Tokyürek’in öz geçmişi okundu. Bu sırada şehit yakınları duygusal anlar yaşadı. Tören mangası tarafından omuzlara alınan şehit Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in tabutu, cenaze aracına konularak yarın baba ocağı olan Palandöken ilçesinin kırsal Sığırlı Mahallesinde defnedilmek üzere Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Törene katılanlar, şehit babası Süleyman Tokyürek'e taziye dileklerini iletti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
        Beşiktaş'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Polonya: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor
        Polonya: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Liselerde atamalara tepkiler
        Liselerde atamalara tepkiler
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Osimhen için transfer açıklaması!
        Osimhen için transfer açıklaması!
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu

        Benzer Haberler

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tokyürek'in...
        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tokyürek'in...
        Erzurum'da minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı
        Erzurum'da minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı
        Erzurum'da kar yağışı etkili oldu
        Erzurum'da kar yağışı etkili oldu
        Erzurum'da hakkında dava açılan kanser hastası sanığın savunması evinde alı...
        Erzurum'da hakkında dava açılan kanser hastası sanığın savunması evinde alı...
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        Türkiye'deki 1400 belediyeden sadece 237'sinde hayvan barınağı var
        Türkiye'deki 1400 belediyeden sadece 237'sinde hayvan barınağı var