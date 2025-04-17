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        Direksiyonda yaralı bulunan sürücünün aracının bagajından eşinin cesedi çıktı

        ERZURUM'da Ali Osman Buzlak (21), düğün hazırlıkları yaptığı resmi nikahlı eşi Hatice Agcakale Buzlak'ı (24) otomobilde boğarak öldürüp ardından da şişeyle kendi boğazını ve ellerini kesti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:29 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:35
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        Direksiyonda yaralı bulunan sürücünün aracının bagajından eşinin cesedi çıktı
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        ERZURUM'da Ali Osman Buzlak (21), düğün hazırlıkları yaptığı resmi nikahlı eşi Hatice Agcakale Buzlak'ı (24) otomobilde boğarak öldürüp ardından da şişeyle kendi boğazını ve ellerini kesti. Polis ekipleri, araçta hareketsiz duran Buzlak'ı hastaneye kaldırırken, aracın bagajda da kadının cesedini buldu.

        Olay, dün gece, Erzurum Şehir Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Ali Osman Buzlak, bahçede park halindeki otomobilde, eşi Hatice Agcakale Buzlak ile tartıştı. İddiaya göre; Ali Osman Buzlak, tartışmanın büyümesiyle Hatice Agcakele Buzlak'ı otomobilde boğdu. Düğün hazırlıkları yaptığı eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan Buzlak, araçtaki şişeyi kırıp boğaz ve bileklerini kesti. Aracıyla uzaklaşan Buzlak, bir süre sonra Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda direksiyonda hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Buzlak, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, otomobilde yaptığı aramada ise bagajda Hatice Agcakale Buzlak'ın cansız bedenini buldu. Buzlak’ın cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırdı.

        Ali Osman Buzlak'ı hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Öte yandan Ali Osman Buzlak ile Hatice Agcakale Buzlak'ın resmi nikahlarını kıydıkları ve düğün hazırlığı yaptıkları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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