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        Eşi tarafından otomobilde boğulan Hatice'nin annesi: Yavruma kıyanları yaşatmayın

        ERZURUM'da düğün hazırlıkları yaptığı eşi Ali Osman Buzlak (21) tarafından boğulan Hatice Agcakale Buzlak (24), yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 13:59 Güncelleme: 18.04.2025 - 14:05
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        Eşi tarafından otomobilde boğulan Hatice'nin annesi: Yavruma kıyanları yaşatmayın
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        ERZURUM'da düğün hazırlıkları yaptığı eşi Ali Osman Buzlak (21) tarafından boğulan Hatice Agcakale Buzlak (24), yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede kızının tabutuna sarılıp gözyaşı döken Emine Gürgen (48), "Yavruma kıyanları yaşatmayın. Hakkını alın" dedi.

        Olay, 16 Nisan gece yarısı sıralarında, Erzurum Şehir Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Ali Osman Buzlak ile eşi Hatice Agcakale Buzlak arasında, bahçede park halindeki otomobilde tartışma çıktı. İddiaya göre Ali Osman Buzlak, tartışmanın büyümesi üzerine Hatice Agcakele Buzlak'ı otomobilde elleriyle boğdu. 8 Ocak'ta resmi nikah kıydığı ve düğün hazırlıkları yaptığı eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan Buzlak, araçtaki soda şişesini kırıp kendi boğaz ve bileklerini kesti. Aracıyla uzaklaşan Buzlak, bir süre sonra Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda direksiyonda hareketsiz bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Buzlak, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, otomobilde yaptığı aramada ise bagajda Hatice Agcakale Buzlak'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Buzlak’ın cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırdı.

        BUZLAK TUTUKLANDI

        Hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan Ali Osman Buzlak, dün emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde gazetecilerin, "Pişman mısınız?" sorusunu cevapsız bırakan Ali Osman Buzlak, Cumhuriyet savcısına verdiği ifadesinin ardından, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Buzlak, kasten öldürme suçundan tutuklayarak cezaevine gönderildi.

        ‘SOSYAL HİZMETLER UZMANI OLUYORDU’

        Hatice Agcakale Buzlak için bugün öğlende Narmanlı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk annesi Emine Gürgen cenazede kızının tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Gürgen, "Yavruma kıyanları yaşatmayın. Yavruma kıyanlardan hakkını alın. Yavrum sosyal hizmetler uzmanı oluyordu. Evladım herkesin hakkını koruyacaktı kendi gitti. Benim çocuğum hizmet erbabıydı. Benim yavrum kadınların hakkını koruyacaktı. Benim çocuğum öldürüldü, hakkını alın. Bütün Türkiye'ye, insanlığa yalvarıyorum” dedi. Namazın ardından Buzlak’ın cenazesi, gözyaşları arasında Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUĞUMUZ BİR OLAYLA MAALESEF KARŞI KARŞIYA GELDİK

        Cenazeye katılan Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "22 yıllık bir avukat, bu kadar dosyalara vakıf bir insan, bu kadar birikim olmasına rağmen karşılaşmaktan korktuğumuz, şahit olmaktan büyük üzüntü duyduğumuz bir olayla maalesef karşı karşıya geldik. Genç bir kadınımıza yönelik şiddet olayıyla karşı karşıyayız. Çok üzüntülüyüz, başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Bu olanlar maalesef tekrar etmeye devam ediyor. Bununla ilgili önleyici tedbirler alınmasına rağmen maalesef tekrarlarını görmeye devam ediyoruz. İnsanlık olarak çok acı duyuyoruz. Çünkü bir anne adayı bir anne gecenin üçünde uykunun en derin anında evladının ağlamasıyla uyanıp onu sevgiyle emziren bir kadın böyle bir şiddete maruz kalabilir mi? Hem dinimizin değer verdiği, değer atfettiği hem toplumumuzun, kültürümüzün değer atfettiği kadına karşı böyle bir şiddetle karşı karşıya kalmak toplum vicdanını büyük bir şekilde zedelemektedir. Biz de Erzurum Barosu ve Kadın Hakları Komisyonu olarak şehirde paydaşlarımızla beraber bu konuda çok hassasiyet gösteriyoruz. Bugün buradayız. Bu konunun takipçisi olacağız. Kadınlarımız ölmesin, şiddete uğramasın diye çalışmaya devam edeceğiz. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Toplumumuza özellikle de ailesine başsağlığı dileyip, sabırlar diliyoruz."

        Eşi ile severek evlenen Hatice Agcakale Buzlak'ın, bahçesinde öldürüldüğü Şehir Hastanesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak staj yaptığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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