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        Palandöken'de 'siber' devriye

        DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden olan Palandöken'de güvenli kayak için İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal dünyada 'siber devriye' yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 10:22 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:25
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        Palandöken'de 'siber' devriye
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        DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden olan Palandöken'de güvenli kayak için İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal dünyada 'siber devriye' yapıyor. Kayak sezonunda Palandöken'in yasaklı bölgelerinde kayak yapan, kask takmayan ve kurallara uymayan 37 kayakçıyı tespit eden siber devriye ekipleri, Cumhuriyet savcılığına bildirdi. Kurallara uymayan kayakçılara Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 2 bin 953 lira idari para cezası uygulandı.

        En uzun ve en dik pistlere sahip olan kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, kar kalitesi, uzun pistleri, doğası ve teknoloji ürünü tesisleriyle her sezon binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. 4'ü 4 yıldızlı, 6'sı 5 yıldızlı olmak üzere 10 turistik otel bulunan kayak merkezi, 30'u kolay, 12'si orta ve 9'u da zor seviye pistiyle kayakseverlere hizmet veriyor.

        TEDBİRLER ARTIRILDI

        Avrupa'nın da en gözde kayak merkezlerinden olan Palandöken'de 21 Aralık 2024'te kayak pistleri dışında meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı çığ felaketinden sonra tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Erzurum Valiliği, Palandöken Kayak Merkezi'nde uyulması gereken kurallar için bir genel emir yayımladı. 'Palandöken kayak merkezlerinde yapılacak işlemler ile uyulması gereken kurallar ve alınacak tedbirler'i içeren genel emirde, kamu kurum ve kuruluşları, özel işletmelerce yapılacak işlemler ile uyulması gereken kurallar ve alınacak tedbirler belirlendi. Genel emirler doğrultusunda pist dışında kayak yapanlar, kask takmayanlar ve alkollü halde kayak yapanların Kabahatler Kanunu'na göre cezalandırılacağı bildirildi.

        Valilik genel emriyle Palandöken Kayak Merkezi'nin güvenliğinden sorumlu olan İl Jandarma Komutanlığı, günde yüzlerce yerli ve yabancının kayak yaptığı dağda, Jandarma Arama Kurtarmanın (JAK) ardından siber güvenliği de devreye soktu.

        7 GÜN 24 SAAT TAKİP

        Erzurum Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekipleri, çığ tehlikesi olan bölgelerde kayak yaparak bunları sosyal medyalarından yayınlayanları tespit edebilmek için sanal dünyada siber devriyeye başladı. 7 gün 24 saat boyunca sanal dünyayı tarayan görevliler, kurallara aykırı kayak yapan ve bunları yayınlayanları tespit ederek savcılığa bildirip işlem yapılmasını da sağladı. Ocak 2025 itibarıyla sanal dünyadaki siber devriye sonunda Palandöken'de çığ tehlikesi olan ve yasak bölgede kayak yapan 37 kişi tek tek tespit edildi. Savcılığa bildirilen kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. Kurallara uymayan kayakçılara kişi başı 2 bin 953 lira ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Jandarma Muhabere Teğmen Gül Keleş, siber devriyenin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7/24 esasına göre dijital ortamda yapılan denetim ve izleme faaliyeti olduğunu bildirdi. Teğmen Keleş, devriyelerde olası siber suçların takibi ile suç içerikli paylaşımların ve zararlı internet içeriklerinin tespitinin de yapıldığını söyledi.

        JAK, PİSTLERDE

        Palandöken'de siber devriyenin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de sezon boyunca denetimlerini sürdürdü. Tim Komutanı Astsubay Başçavuş Fatih Taş nezaretinde, kar motorlarıyla pistlerde devriye gezen JAK timleri, çığ tehlikesi olan bölgelerde kayak yapan ve kask takmayan kişileri belirledi. JAK timleri, uyarılara rağmen yasak bölgede kayak yapanlara Kabahatler Kanunu'na göre 2 bin 953 lira idari para cezası uyguladı.

        Kayak merkezinde güvenli kayak için her türlü tedbiri alan JAK timleri, kayak yaparken yaralananları da sağlık merkezlerine ulaştırdı. 2 bin 250 rakımdaki karakolda konuşlandırılan timler, yaralanma ihbarına da kar motorlarıyla kısa sürede ulaştı. Palandöken'de sezon boyunca görev yapan JAK timleri, kayak yaparken yaralanan 721 kişiye müdahale edip, sağlık merkezine nakletti. Astsubay Taş, timlerin Palandöken Kayak Merkezi'nde spor yaralanmaları, mahsur kalma ve kaybolma olaylarına da müdahale ettiğini, doğal ve insan kaynaklı afetlerde de arama ve kurtarma görevini yerine getirdiklerini ifade etti.

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