Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        'Silivri ve Marmaraereğlisi depremleri doğudan batıya deprem göçünün göstergesi'

        ERZURUM Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi kurucusu ve emekli Jeoloji Mühendisi Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 09:56 Güncelleme: 06.05.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Silivri ve Marmaraereğlisi depremleri doğudan batıya deprem göçünün göstergesi'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ERZURUM Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi kurucusu ve emekli Jeoloji Mühendisi Dr. Mehmet Salih Bayraktutan, Marmara Denizi’nde Silivri ve Marmaraereğlisi açıklarındaki depremlerin doğudan batıya ilerleyen deprem göçünün göstergesi olduğunu söyledi. Bayraktutan, İstanbul'da büyük bir deprem beklemediğini belirtti.

        Marmara Denizi’nde, İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında 23 Nisan’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan artçılar ile Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarındaki 3.7 büyüklüğündeki artçı şokla ilgili değerlendirmede bulunan Jeoloji Mühendisi Dr. Mehmet Salih Bayraktutan, batıya doğru bir enerji göçünün yaşandığını söyledi. Van Gölü'nden başlayıp Yunanistan’ın Selanik kentine kadar Kuzey Anadolu Fayı’nı takip ettiğini ifade eden Bayraktutan, Türkiye Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı'nın geçtiği noktaları uzaktan kumandalı sualtı aracı ROV ile incelediğini bildirdi. 2007 yılındaki çalışması sonrası bölgenin geoteknik raporunu hazırladığını söyleyen Bayraktutan, elde ettiği verilerle bölgedeki sismik hareketliliği çok iyi takip ettiğini söyledi.

        ‘İSTANBUL’DA ÇOK ÇOK BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM’

        Silivri'de 23 Nisan'da 6.2 depremin ocağının 20 kilometre kadar güneyinde Marmara'nın ortasında gerçekleştiğini hatırlatan Bayraktutan, "3.7 büyüklüğündeki Tekirdağ'da Marmaraereğlisi'nin 25 kilometre kadar güneyinde denizin ortasında meydana gelmiştir. Dolayısıyla son 3-4 yılda bölgede meydana gelen depremler 6.2 büyüklüğündeki depremden sonra doğuya değil, batıya doğru göç ettiğini görmekteyiz. Silivri ve Ereğli depremleri bunun en kuvvetli kanıtlarıdır. Yıllardan beri savunduğum gibi İstanbul'da çok büyük bir deprem beklemiyorum. Halkı boşuna panikletmek, psikolojisini bozmak devletin de kentsel dönüşümünü yanlış yönlendirmek hem bilimsel, bilim ahlakı, hem de halkı paniğe sokarak yaralanmalara sebep olmak gibi açılardan üzüntü vericidir. Kaldı ki bu yanlış ve ters yorumların meşhur profesörler tarafından yapılması, yıllardır sürdürülmesi ve medyanın bunlara alet olması ülkemiz açısından büyük talihsizliktir" diye konuştu.

        ‘DAHA BÜYÜK BİR DEPREM OLMAYACAKTIR’

        Kuzey Anadolu Fayı'nın devamı Marmara Denizi’ni tek segment olarak geçmediğini ifade eden Bayraktutan, şunları söyledi:

        "Bölge birçok fay segmentlerinden ve aralarında çamur akıntılarından oluşan heyelanlardan ibarettir. 17 Ağustos 1999 depremi ile doğudan gelen etkinlik Gebze'de sona ermiştir. Güney kolu Gölcük Karamürsel, Yalova üzerinden Çınarcık kuzeylerinde sona ermiştir. Dolayısıyla Gebze ile batıdaki Büyükçekmece arasında doğrultu-atımlı fay karakteri kaybolmuş, normal faya dönmüştür. Çok kalın çamur heyelanı içinde asismik yani deprem oluşturmayan malzeme olduğundan, burada bu kesimde sismik titreşim yapmaya uygun ortam yoktur. Batı ucu Büyükçekmece, doğusu Gebze olan bu bölge İstanbul Boğazı’nın her iki tarafında eşit uzunlukta ve yaklaşık 25'şer kilometre boyundadır. Silivri'de 6.2 büyüklüğündeki deprem bazı uzmanların iddia ettiği gibi beklenen daha büyük bir deprem yoktur olmayacaktır. Silivri'nin batısında meydana gelecek depremler 6'dan büyük olabilir. Yunanistan'a doğru giderek büyüklüğü artarak devam edebilir. Örnek olarak geçmişte 1912'de meydana gelen Şarköy depremi gibi. 9 Ağustos 1912'de Tekirdağ ilinin Şarköy ilçesinin Mürefte beldesinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da 60 çift nikah tarihine '05.05.2025' yazdırdı
        Erzurum'da 60 çift nikah tarihine '05.05.2025' yazdırdı
        Erzurum'da 60 çift nikah tarihine '5.5.2025' yazdırdı
        Erzurum'da 60 çift nikah tarihine '5.5.2025' yazdırdı
        Erzurum'un plaka koduna atıfla 5.5.2025'te 25 nikah kıyıldı
        Erzurum'un plaka koduna atıfla 5.5.2025'te 25 nikah kıyıldı
        Erzurum'da terör örgütü üyeliğinden hapis cezası bulunan firari hükümlü yak...
        Erzurum'da terör örgütü üyeliğinden hapis cezası bulunan firari hükümlü yak...
        Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da Hıdırellez etkinlikleri devam ediyor
        Erzurum'da Hıdırellez etkinlikleri devam ediyor