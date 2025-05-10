'İlaçlar buzdolabı kapağında istifleniyor, bu çok yanlış bir hareket'

ATATÜRKÜniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ile Cansağlığı Vakfı tarafından Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi'nde akılcı ilaç kullanımı hakkında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Eczacılık Fakültesi Araştırma Görevlisi Aylin Aydın, "İlaçlar evde kullanılmadığı sürece depo ediliyor, istifleniyor. Özellikle buzdolabının kapağında. Bu çok yanlış bir hareket" dedi.

Atatürk Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ile Cansağlığı Vakfı, sağlık alanında toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Palandöken ilçesindeki Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi'nde akılcı ilaç kullanımı hakkında etkinlik düzenledi. Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Yusuf Bayraktar, "Üniversitemizde üretilen bilimsel bilgiyi sade, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde toplumla buluşturmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda düzenlediğimiz 'akılcı ilaç kullanımı' etkinliğiyle, özellikle genç bireylerde doğru ilaç kullanımı konusunda bilinç oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

'İLAÇLARIN KUTUSUNDA SAKLAMA KOŞULLARI YAZAR'

Etkinlikte konuşan Eczacılık Fakültesi Araştırma Görevlisi Aylin Aydın, "İlaçlar evde kullanılmadığı sürece depo ediliyor, istifleniyor. Özellikle buzdolabının kapağında. Bu çok yanlış bir hareket. Çoğu ilacı özellikle şurupları ailelerimiz buzdolabının kapağında saklıyorlar. İlaçlar eczaneden alındığında buzdolabından mı veriliyor? Raftan veriliyor. Demek ki ilaç nerede saklanıyor? Oda sıcaklığında. Evde bunu buzdolabına koymaya gerek yokmuş. Belli ilaçlar insülin kalemleri gibi olanlar için söylemiyorum ama genel olarak tabletler ve şuruplar oda sıcaklığında saklanması gereken ilaçlar. İlaçların kutusunda saklama koşulları yazar. Isı derecesi yazar. Saklama koşullarında 24-25 yazıyorsa oda sıcaklığıdır. Kimya derslerinden bilirsiniz" dedi.