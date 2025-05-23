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        Erzurum'da asfalt üretim tesisinde gaz sıkışması kaynaklı patlama: 1 ölü, 1 yaralı (2)

        VALİDENAÇIKLAMAErzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Pasinler ilçesinde asfalt üretim tesisindeki siloda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama ile ilgili olarak olay yerinde yaptığı incelemenin ardından açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 19:55 Güncelleme: 23.05.2025 - 20:00
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        Erzurum'da asfalt üretim tesisinde gaz sıkışması kaynaklı patlama: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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        VALİDENAÇIKLAMA

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Pasinler ilçesinde asfalt üretim tesisindeki siloda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama ile ilgili olarak olay yerinde yaptığı incelemenin ardından açıklamada bulundu. Vali Çiftçi, "Saat 16.50 sularında asfalt şantiyesinde bir patlama meydana geldi. Patlamanın 112’ye intikal ettirilmesi üzerine olay yerine AFAD, Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Patlamanın çıkış sebebi olarak Ankara’dan gelen 2 işçi tankın üzerinde kaynak yaparken patlama meydana geldiği ve bunun sonucunda işçilerden biri savrulmak suretiyle hayatını kaybetti. Diğer işçi ise ağır yaralanmış durumda. Şu anda Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi, hayati riski var. Vefat eden kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralanan kardeşimize de hayırlı şifalar diliyorum. Olayın tam nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Adli ve idari soruşturma başlatıldı. Burada toplamda 7 kişi çalışıyor, 2 vardiya halinde. İhmal olup olmadığını söylemek için henüz erken. Patlamayı kontrol altına alalım, soruşturma neticelensin. Olay tüm yönleri ile araştırılacak" dedi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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